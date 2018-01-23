Хозяйке на заметку. Трамп еще не забыл обиду, нанесенную ему Украиной

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Уровень поддержки США в мире упал до исторического минимума. Таковы результаты опроса поддержки американского лидерства в 134 странах мира, которое опубликовал Социологический институт Гэллапа. Там отмечают, что результаты первого года президентства Дональда Трампа оказались прогнозируемо плохими, но темп падения поразил даже исследователей. Так, за один год средний рейтинг упал с 48% до 30%, значительно ухудшившись в 65-ти из 134 стран. Падение ощутимо почти во всех регионах, задев преимущественно главных союзников США.

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Итоги первого года президентства Трампа и влияние его политики на рейтинг США, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько.

(текст публикутеся на языке оригинала)

Що могло так суттєво понизити рівень підтримки США? Політика адміністрації Трампа?

— Є два чинника. По-перше, Трамп дуже жорстко ставиться до супротивників своєї країни. По-друге, він вимагає набагато більшого від союзників і відмовляється платити за їхню безпеку так, як це було раніше. Тобто він — жорсткіший і до супротивників, і до союзників, і до партнерів. І це викликає неабиякий спротив, неабиякий опір в усьому світі. Проте, якщо ми подивимось на те, якими способами йому вдавалося домогтися виконання своїх передвиборних обіцянок безпосередньо всередині США, то можна дійти висновку, що Трамп домігся неабияких успіхів та певного поступу з перших початків свого президентства. Тобто вже за перший рік створено 1 мільйон 700 тисяч робочих місць. При чому, дуже важливий момент, майже 160 тисяч цих робочих місць — це оброблювальні галузі, тобто це той головний локомотив реального сектору, поза яким взагалі неможливий загальний соціальний економічний прогрес у будь-якій країні. Також це стосується гірничо-збагачувального комплексу і багатьох інших галузей реального сектору. Рівень валового внутрішнього продукту зростання становить 3%, що є добрим результатом. Безробіття сягнуло лише позначки у 4%, що для країн розвиненого капіталізму є позитивною скоріше, незначною такою цифрою. Тобто його протекціоністська налаштованість, намагання діяти суто в інтересах власної країни, діяти егоїстично і жорстко взагалі, дається в знаки скоріше позитивно, якщо ми аналізуємо наслідки, підсумки економічного розвитку його власної країни.

Тобто всередині країни для громадян США Трамп — хороший президент? Якщо говорити про зовнішню політику, яку провадить Білий Дім і особисто Трамп, що можна сказати щодо ситуації із КНДР, із Росією, з Сирією?

— Всередині країни ми знаємо, що президент Трамп здобув владу у боротьбі із ліберально-глобалістськими верствами еліти, символом якої була Клінтон, і країна поділена де-факто навпіл, в країні триває дуже жорсткий внутрішньополітичний і внутрішньоідеологічний конфлікт, наслідків якого ми не можемо прогнозувати через те, що для нас все ж таки, давайте говорити правду, внутрішня ситуація у США лишається "чорною скринькою". Щодо зовнішньополітичних аспектів, то ми бачимо, що, по-перше, насамперед Трамп попервах у дусі свого протекціонізму здійснив вихід із Тихоокеанського партнерства, і він взагалі налаштований дуже негативно щодо багатосторонніх угод, створення загальних таких великих зон вільної торгівлі, тому що він вважає, що це негативно позначається на американських галузях реального сектору. По-друге, він зайняв дуже жорстку позицію стосовно Ірану, хоча пом'якшив її трохи на початку січня цього року. І також він доволі жорстко діє стосовно Північної Кореї, яка намагається зробити все можливе задля захисту свого суверенітету через розвиток ракетно-ядерних технологій. І фактично ми бачимо, що у своїх зовнішньополітичних зусиллях Трамп діє в інтересах багато в чому власного військово-промислового комплексу. Подивіться наслідки вояжу у травні президента Трампа до країн Близького Сходу. Це оборудка величезна щодо закупівлі Саудівською Аравією американських озброєнь. Криза на Далекому Сході призвела до того, що Південна Корея збільшила закупівлю американської зброї, і все ж таки в кінцевому підсумку президент Мун Чже Ін, як йому і не хотілося цього зробити, змушений був погодитись на те, щоб у Південній Кореї збереглася американська система протиракетної оборони. Тобто Трамп є таким великим гендлярем в інтересах своєї країни і гендлярем значною мірою в інтересах власного військово-промислового комплексу. Подивіться, що все його керівництво геть рясніє погонами, це особливо дається у знаки на напрямку Близького Сходу, де не тільки Кушнер, його цивільний зять, справляє вплив, але просто чимало офіцерів на кшталт того ж Майкла Бела з Ради національної безпеки. Тобто у його оточенні багато людей війни.

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Із приходом Трампа що змінилось у відносинах з Україною, якщо аналізувати ситуацію, яка складалася упродовж року. Обіцянок нам було дано дуже багато, а чи справджуються вони?

— Я думаю, що Трамп має бути українським правлячим класам за взірець у ту мить, коли адміністрація США домоглась закупівель Україною пенсільванського вугілля, тобто Україна, вугільна і металургійна країна традиційно, змушена сьогодні купувати вугілля за океаном, і це, звісно, означає, що адміністрація США на чолі з Трампом захищає інтереси власної країни, і це знову ж таки доводить, наскільки складною є ситуація щодо цього в Україні. Поступово ми спостерігали, як позиція Трампа змінюється стосовно української верхівки, українського керівництва. Річ у тому, що, хоча насправді він не забув те, що сталося під час передвиборної кампанії, коли на горішніх поверхах влади в Україні чомусь, з якихось невідомих причин, абсолютно безвідповідально була зроблена ставка на одного кандидата, на Хілларі Клінтон, він цього не забув, проте, незважаючи на це, все ж таки пом'якшував ставлення до офіційного Києва, пішов на, хоча й дозоване, але все ж таки постачання озброєнь до України, і з цього погляду можна сказати, що сталися зміни в позиції Трампа, які, зрозуміло, дуже негативно сприймаються в російському істеблішменті, і зрозуміло чому це так відбувається.

Щодо надання летальної зброї, то Трамп особисто її пообіцяв, чи так сказав Петро Порошенко?

— Річ у тому, що фактично це не має великого значення, до України постачатиметься якась зброя — це все одно лишатиметься у певному вузькому коридорі дозовано, але домовленість щодо постачання існує.

Щодо самого Трампа, чи зберігається за ним упродовж року ореол непередбачуваності? РИА Новости | Перейти в фотобанк Трампу всегда будут грозить импичментом — Макитра

— Це напрочуд цікаве питання. Порушуючи його, ми маємо розуміти, що проблеми тут не в Трампі, а у загальній ситуації в США. У США виник дуже значний внутрішній конфлікт, може, не треба перебільшувати, але все ж таки ми спостерігаємо певне невдоволення значної частини виборців, невдоволення правлячим класом, істеблішментом, провідними верствами, ситуація на горішніх поверхах влади, яка спричинила протестне голосування. З одного боку, ті, хто був налаштований протестним чином, голосували за Трампа, який постав в образі такого американського націоналіста-протекціоніста. З іншого боку, ті, хто налаштовані на протестний лад, і які вимагають соціальної справедливості, підтримували Сандерса, і ледве не вперше в історії США людина, яка позиціонує себе соціалістом, ледве не стала кандидатом у президенти США. І непередбачуваність пов'язана з тим, що в країні існує цей конфлікт, і до того ж ще він накладається на расово-демографічну ситуацію, тому що поступово кандидати на кшталт Трампа, тобто кандидати суто від так званої "білої Америки", які не заключають, не ухвалюють угоди з національними меншинами, таким кандидатам дедалі важче буде здобувати перемогу. Тобто всередині США існують дуже серйозні соціальні процеси, ми їх до кінця не розуміємо, але оця непередбачуваність спричинена невдоволенням значної частини суспільства істеблішментом і боротьбою між різними угруповуваннями правлячого класу, і загальним невдоволенням традиційного правлячого класу Трампом, який є таким собі бізнесменом-вискочкою, який досі не сприймається традиційною верхівкою в США.

К слову, политолог-международник Максим Яли отмечает, что судьба президентства Дональда Трампа зависит от выборов, которые состоятся в США в ноябре этого года. В эфире Голоса Столицы он заявил, что "шатдаун" в США — месть республиканцам за избрание одиозного бизнесмена президентом.