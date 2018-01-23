Стало известно, когда Порошенко выступит с речью в Давосе

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина.
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Согласно расписанию форума, начало панели запланировано на 14:30 по Киеву.
Также в обсуждении примет участие президент Польши Анджей Дуда, еврокомиссар Иоганнес Хан и президент Литвы Дали Грибаускайте.
Напомним, что 26 января будет заключительным днем форума.
Напомним, во вторник, 23 января, в швейцарском Давосе открывается 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки.