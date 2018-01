Стало известно, когда Порошенко выступит с речью в Давосе

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина.

Выступление Президента Украины Петра Порошенко на Всемирном экономическом форуме ожидается во время дискуссионной панели "Central and Eastern Europe: A New Agenda for the Continent?" ("Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?") 26 января.

Читайте также: К Порошенко в Давосе будет один, главный вопрос – Кучухидзе

Согласно расписанию форума, начало панели запланировано на 14:30 по Киеву.

Также в обсуждении примет участие президент Польши Анджей Дуда, еврокомиссар Иоганнес Хан и президент Литвы Дали Грибаускайте.

Напомним, что 26 января будет заключительным днем форума.

Напомним, во вторник, 23 января, в швейцарском Давосе открывается 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки.