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    Стало известно, когда Порошенко выступит с речью в Давосе

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    (обновлено: )22411
    Порошенко выступит во время дискуссионной панели "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" в последний день форума.
    Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. 

    Петр Порошенко
    president.gov.ua
    Давос: будут ли "давить" Порошенко? Опрос экспертов
    Выступление Президента Украины Петра Порошенко на Всемирном  экономическом форуме ожидается во время дискуссионной панели "Central and Eastern Europe: A New Agenda for the Continent?" ("Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?") 26 января.

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    Согласно расписанию форума, начало панели запланировано на 14:30 по Киеву.

    Также в обсуждении примет участие президент Польши Анджей Дуда, еврокомиссар Иоганнес Хан и президент Литвы Дали Грибаускайте.

    Напомним, что 26 января будет заключительным днем форума.

    Напомним, во вторник, 23 января, в швейцарском Давосе открывается 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки.

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