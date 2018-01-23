Вся надежда на Давос. Как слет миллиардеров повлияет на Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Слет миллиардеров

Во вторник, 23 января, неформальной столицей мира станет швейцарский городок Давос, где открывается 48-й Всемирный экономический форум. Со всего мира туда съедутся политики, экономисты и сильные мира сего. Нынешняя встреча пройдет под довольно обширным названием "Создание общего будущего в раздробленном мире". Основными темами форума станут изменившиеся настроения в обществе и четвертая промышленная революция.

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Впервые за 21 год на форум приедет глава Индии Нарендра Моди. Форум посетит также президент США Дональд Трамп, чье вступление должно стать одним из главных событий Давоса.

Украинская делегация

В Давос поедет и украинский президент, правда, решать он будет тактические задачи. Хотя, по мнению экспертов, для Киева участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе приняло ритуальный характер: каждый украинский президент считает необходимым поехать туда и попиариться.

В ходе визита Порошенко планирует встретиться с директором МВФ Кристин Лагард и, вероятно, с президентом США – Дональдом Трампом, который станет вторым в истории действующим американским президентом, который посетит форум. Последним был Билл Клинтон в 2000 году. Однако встреча с американским президентом еще под вопросом: в связи с правительственным "шатдауном" в Америке. Ранее федеральные ведомства США приостановили работу из-за неспособности республиканцев и демократов достичь соглашения по государственному бюджету.

От того, сумеет ли договориться с Кристин Лагард Петр Порошенко, будет зависеть дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ. В НБУ уже заявили, что если до июля Киев не получит очередной транш фонда, то на этом сотрудничество с МВФ можно будет считать законченным.

Посетит форум в Давосе и мэр Киева Виталий Кличко с группой чиновников Киевской горгосадминистрации (КГГА). Там он примет участие и в Ukrainian House Davos — первом украинском павильоне. С 27 по 30 января состоится их визит в Лиссабон, где мэр Киева передаст ключи песенного конкурса Евровидение столице Португалии.

А вот генсек ООН Антониу Гутерреш в этом году не будет принимать участие Давосском форуме из-за сложностей с его рабочим графиком.

На этой неделе во время ежегодной встречи Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) состоится первый в истории Украинский Дом в Давосе (Швейцария). Руководитель проекта Agrohub Юлия Порошенко — невестка украинского президента. Цель — продемонстрировать глобальным лидерам бизнеса, политики и гражданского общества инвестиционный потенциал и бизнес-возможности Украины.

Традиционный Украинский ланч, который с 2005-го ежегодно проводит на полях саммита Фонд Виктора Пинчука, запланирован на четверг, 25 января.

Где остановится Порошенко в Давосе

Из-за соображений безопасности и на фоне скандала с дорогостоящим рождественским отдыхом Порошенко на Мальдивах место проживания президента Украины пока не разглашается.

Чем запомнился Давос

Напомним, в прошлом году форум в Давосе обозначил новый мировой порядок — без Трампа и Меркель, зато с лидером Китая. Впервые за полвека руководитель Китая открывал форум в Давосе. Тогда на полях форума Порошенко провел переговоры с лидером Китая, а также впервые за свою президентскую каденцию встретился с наследным принцем Лихтенштейна.

Ежегодный завтрак, организованном фондом Виктора Пинчука, в прошлом году собрал рекордное количество участников – 170 западных и украинских политиков и бизнесменов. Но президент впервые в нем не участвовал. Обозреватели связывали отказ от участия в "украинском завтраке" с публикацией Пинчуком скандальной статьи в Wall Street Journal, где он призвал Украине пойти на компромиссы с РФ ради завершения конфликта в Донбассе.

В январе 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович принял участие в форуме, но отказался от участия в "украинском завтраке".

В января 2014 года участники форума в Давосе почтили минутой молчания жертв столкновений на Майдане. Во время выступления в Давосе в 2015 году уже президент Порошенко заявил, что события годичной давности выглядят "как из другой жизни".

А в 2016 году официальный Киев в Давосе вел переговоры с вице-президентом США Джозефом Байденом и руководителем МВФ Кристин Лагард.

По материалам из открытых источников интернет