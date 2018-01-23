Давос: будут ли "давить" Порошенко? Опрос экспертов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В ходе встреч в Давосе Запад постарается "продавить" создание Антикоррупционного суда на своих условиях, а Киев сделает попытку отстоять свои позиции, но это вряд ли получится. При этом речь идет не столько о борьбе с коррупцией, сколько о более плотном контроле над украинскими политиками, считают эксперты.

Очередной Всемирный экономический фрорум пройдет с 23 по 26 января в швейцарском Давосе. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что во время форума президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом. Планируется также встреча президента Украины с главой МВФ Кристиной Лагард.

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Чего ожидать украинцам? Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что форум в Давосе — "самая большая в мире площадка для фандрайзинга, то есть для привлечения средств".

Однако, по его словам, Киеву привлечь средства будет очень сложно: "пока не будет политической и правовой стабильности, пока не прекратится война на Востоке, деньги в Украину не пойдут".

Бортник также отметил, что не зря "в преддверии Давоса в мировой прессе начали появляться публикации о том, что президент беднейшей страны Европы входит в "десятку" наиболее богатых участников Давоса".

В общем, резюмировал эксперт, особых прорывов от участия Петра Порошенко в форуме ждать не приходится.

Предстоящий форум будет очень сложным для украинского руководства, считает политический эксперт Владимир Воля.

Он напомнил, что слишком много вопросов к Киеву появилось у Запада — и "эти вопросы поставлены в довольно жесткой форме".

По мнению Воли, одним из главных вопросов будет вопрос Антикоррупционного суда и Петр Порошенко попытается добиться некоторых уступок (отстаивая свой вариант законопроекта). Естественно, будет поднят также вопрос кредитов и финансовой помощи Украине без выполнения наиболее неудобных условий.

Но вряд ли Киев добьется своего, скорее всего, от Запада больше "уступок не будет", считает политолог.

Политэксперт Николай Спиридонов отметил, что Запад будет давить на Порошенко, публично — будто бы с целью усиления борьбы с коррупцией. На самом же деле цель другая.

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"Я бы переставил акценты: Запад на самом деле оказывает давление на Киев не с целью борьбы с коррупцией, а для того, чтобы поставить украинскую элиту под еще более плотный контроль", — сказал Спиридонов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, Запад пытается "продавить" создание Антикоррупционного суда на своих условиях для того, чтобы "любой украинский политик был ручным".

"Не коррупция волнует Запад, а волнует та ситуация, что украинская власть не на 100% находится под контролем. К счастью для нас… Потому что какая бы ни была эта власть, плохая или хорошая, мы ее критикуем, но все равно граждане заинтересованы в том, чтобы оставалась какая-то часть субъектности", — сказал Спиридонов.

Что до самого форума, то, по словам эксперта, украинская власть "ожидает, что удастся организовать встречу Порошенко с Трампом, соответственно — попытаться заселфиться, и после этого заявить о большом достижении — Трамп поговорил с Порошенко поговорил несколько минут, Запад нас поддерживает".

А вот простым гражданам ожидать особо нечего: "может быть, Украине дадут кредиты, но это те деньги, которые надо будет отдавать…".

Напомним, МВФ в январе уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом Украины.

Внутри Украины президентский законопроект раскритиковали представители общественных антикоррупционных организаций, предложив Порошенко отозвать документ.