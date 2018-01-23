Порошенко в Давосе: как это отразится на гривне?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

НБУ планирует начать рассчитывать официальный курс гривны к доллару США по-новому. Сейчас официальный курс гривны определяется как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным Валкла – собственного программного комплекса НБУ, в котором банки подтверждают все свои сделки по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанке.

Именно от такого подхода в Нацбанке хотят отказаться и перейти к другому способу расчёта. В частности, в НБУ собираются рассчитывать официальный курс на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках, и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

Что означает такой механизм на практике, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Чем отличается предлагаемый НБУ подход от того, что используется сейчас?

— Из того, что я прочитал, я понял, что НБУ сейчас применит подход, который используется многими центробанками, и достаточно нормален. На самом деле, когда-то я работал в газете "Коммерсант" и придумал такой валютный индикатор: я отобрал 12 крупнейших игроков на валютном рынке и брал у них курсы. Соответственно, рассчитывал каждый день среднее арифметическое, при этом отбрасывая две верхние и две нижние позиции, самые большие. И в среднем получался как раз такой индикатор. То, что сейчас предлагает НБУ, это — то же самое. То есть методика расчета будет именно такой.

В случае использования сетей Bloomberg и Reuters, нужно ли будет закупать новое оборудование или у НБУ уже все подготовлено?

— У банков, у операторов рынка, которые работают на межбанке, у них и так есть эти показатели, и у НБУ они точно так же есть, эти системы. Да, они покупаются, действительно, они стоят денег, но это уже давным-давно закуплено, и все банки работают в этих системах.

Персонал также обучен с этим работать? Проблем переход не вызовет?

— Абсолютно. Это исключительно расчетная единица НБУ, на игроков рынка это вообще никак не повлияет.

На гривну это каким-то образом повлияет?

— Смотрите, когда-то это был, по-моему, 2008 год, когда я придумал этот валютный индикатор, он рассчитывался исключительно для того, чтобы знать реальные показатели на рынке, а не то, что НБУ звонил по банкам и в телефонном режиме требовал поставить тот или иной курс. И для того, чтобы от этого уйти, мы тогда придумали этот валютный индикатор, который банки использовали в своих кредитных договорах. То, что это будет внедрено сейчас на систему в целом, это говорит о том, что НБУ будет исключать различные спекулятивные манипуляции на рынке, когда в конце дня выходит какой-то, допустим, не знаю, ПриватБанк с крупной продажей и покупкой валюты, и весь рынок качнется в ту или иную сторону. И на утро он открывается уже совсем по другим курсам. На самом деле, такие спекуляции происходили регулярно, что толкало, двигало курс в одну или в другую сторону. Сейчас такие колебания будут сглажены за счет того, что берутся только крупнейшие операторы, только крупные сделки на рынке, и при этом отсекаются верхние и нижние значения.

Крупнейшие операторы сами смогут таким образом спекулировать?

— Когда крупнейший оператор выходит с крупной покупкой или продажей валюты, и это происходит не в конце дня или в начале дня, чтобы таким образом задать тренд на весь день, это — реальная покупка, которую он собирается реально произвести, точнее, даже произвел. Это — не только заявка, это уже совершена сделка. И это нельзя назвать манипуляцией, это — обычная рыночная сделка.

На ситуации в пунктах обмена валют каким образом скажется такое изменение подхода НБУ?

— НБУ фиксирует курс, который формируется на межбанке, на наличный рынок, на пункты обмена это экстраполируется только на следующий или через два дня. Любое изменение происходит не сразу. Это — раз. И как это скажется сейчас или в дальнейшем на киосках? В киосках не будет таких резких скачков вверх или вниз, как это происходило до сих пор. Потому что за счет новой методики любые движения будут сглажены. Если есть тренд вверх, он будет происходить постепенно, если есть тренд вниз, он будет происходить постепенно.

Получается, что новый подход НБУ обезопасит гривну от резких скачков?

— Да. Именно так.

Что касается в целом ситуации с гривной, каковы Ваши прогнозы относительно того, насколько гривна будет устойчива?

— Сейчас на рынок влияет, в первую очередь, удержание экспортерами заведения валютной выручки в страну. То есть они не заводят на валютный рынок, не продают валюту, ожидая, что курс будет выше, и пытаясь продать по максимальному курсу. Таким образом, когда валюта не поступает, накапливается напряжение, и происходит дальнейшее давление на курс, гривна продолжает дешеветь. Потому что ее не хватает для импортных операций. Я думаю, что рано или поздно произойдет перелом, скажем так, в головах у экспортеров, и они начнут заводить валютную выручку, что обусловит дальнейшее укрепление гривны.

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Президент предложил на пост нового главы НБУ Якова Смолия, и в феврале его уже могут назначить. Как это может отобразиться на устойчивости курса гривны и всей банковской системы Украины?

— Скажу вам такую вещь, которая не звучала до сих пор нигде в прессе. На самом деле, то, что хотят назначить новым главой НБУ Смолия, это голосование будет идти в пакете со сменой его замов, назначением первого зама и еще одного. И, в принципе, есть во фракциях в Верховной Раде пожелания относительно того, чтобы человек, который сейчас занимается валютным курсом, Олег Чурий, он ушел, а на его место был назначен абсолютно новый человек. Если уйдет Чурий, и придет кто-то новый, действительно, это сможет изменить тенденцию курсообразования. Потому что новый человек придет с новым подходом. Если же Чурий останется, то никаких принципиальных изменений не произойдет.

Ранее была информация, что "Народный фронт" якобы был готов проголосовать за Смолия в обмен на должности двух замов. Но разве процедура назначения заместителей главы НБУ предусматривает вмешательство парламента?

— Абсолютно верно. Это не является прерогативой парламента. И в Верховной Раде не будут голосоваться его замы. Это исключительно пакетные, скажем так, кулуарные договоренности, ничего другого.

Как надолго назначаются замы главы НБУ? Есть ли возможность сейчас без нарушения процедуры переназначить заместителей?

— Ничего не мешает. Это исключительно прерогатива Совета НБУ.

То есть если есть готовность, то проголосуют?

— Конечно.

Есть ли у Вас какие-то предположения по кандидатурам?

— Я не хотел бы называть, но надеюсь, что эти кандидатуры не пройдут в НБУ, а останется действующая команда.

То есть с этими кандидатурами все настолько плохо?

— Я бы не хотел, чтобы они появились в НБУ.

Говорят, что президент внес кандидатуру Якова Смолия буквально накануне визита в Давос, где он должен встретиться с главой МВФ Кристин Лагард. При этом даже глава Минфина Александр Данилюк говорит о том, что есть риск в этом году остаться без денег МВФ. Как такая ситуация скажется на гривне?

— Очень негативно. В этом году мы должны вернуть 7 млрд долларов внешних долгов. И без помощи МВФ и того маячка, которым он является для других инвесторов, это будет крах для гривны. Я не знаю, куда может качнутся маятник, но Украине в этом году как никогда необходимо держаться за сотрудничество с МВФ. Это — раз. И на Ваш предыдущий вопрос относительно того, для чего была внесена кандидатура на голосование накануне визита в Давос, это, действительно, так. И действительно Порошенко, когда придет перед ясные очи Лагард, и ему задастся вопрос: где же глава НБУ? Ты же обещал его назначить еще в прошлом году. Соответственно, теперь у него будет возможность манипулировать таким образом: так я же внес в парламент, а там — все эти гады, которые не хотят голосовать. В общем-то, политика именно такая.

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Напомним, директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин в эфире "ГС" заявил, что министр финансов Александр Данилюк не зря опасается снижения курса нацвалюты, поскольку чем дешевле гривна, тем сложнее будет обслуживать внешние долги.