Какие налоги будем платить в 2018 по-новому

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривни, в почасовом размере – 22,41 гривни", – говорится в законе о госбюджете-2018.

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Кроме того, ранее президент Петр Порошенко заявил, что ждет от правительства повышения минимальной зарплаты до уровня 4100 гривен. Подробнее о том, как повышение минималки отразится на налогах субъектов предпринимательской деятельности смотрите в инфографике.