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07.01.201812:43
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    Какие налоги будем платить в 2018 по-новому

    (обновлено: )54323
    Согласно принятого государственного бюджета, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается до 3723 гривен, повышение составляет 523 гривны.
    Налоги-2018: что будем платить по-новому. Инфографика
    РИА Новости Украина

    "Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривни, в почасовом размере – 22,41 гривни", – говорится в законе о госбюджете-2018.

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    Кроме того, ранее президент Петр Порошенко заявил, что ждет от правительства повышения минимальной зарплаты до уровня 4100 гривен. Подробнее о том, как повышение минималки отразится на налогах субъектов предпринимательской деятельности смотрите в инфографике.

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