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    Экономика

    Компания Порошенко выиграла суд у "Киевхлеба"

    (обновлено: )64
    Суд признал свидетельство на знак для товаров и услуг № 228350, выданное "Киевхлебу", недействительным, обязал Минэкономразвития его аннулировать. Поводом для судебного разбирательства стала упаковка торта.
    Продукция Roshen
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева запретил ПАО "Киевхлеб" производить торты в упаковке, которая похожа на упаковку торта "Золотой ключик" корпорации Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда от 26 декабря 2017 года. 

    Магазин Roshen в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно материалам дела, ПАО "Киевхлеб" использовало оформление упаковки кондитерского изделия-торта "Сказочный ключик", которое похоже на оформление упаковки торта "Золотой ключик" производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен".

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    Суд  признал свидетельство на знак для товаров и услуг № 228350, выданное "Киевхлебу", недействительным, обязал Минэкономразвития его аннулировать и написать об этом в официальном бюллетене "Промышленная собственность".

    Напомним, в конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

    В "Киевхлебе" заявили, что доказательств нарушения конкурентного законодательства недостаточно.

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