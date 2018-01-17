Компания Порошенко выиграла суд у "Киевхлеба"

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева запретил ПАО "Киевхлеб" производить торты в упаковке, которая похожа на упаковку торта "Золотой ключик" корпорации Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда от 26 декабря 2017 года.

Согласно материалам дела, ПАО "Киевхлеб" использовало оформление упаковки кондитерского изделия-торта "Сказочный ключик", которое похоже на оформление упаковки торта "Золотой ключик" производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен".

Смотрите также: Митинг Саакашвили. Разгром витрины магазина Roshen и требования к Раде

Суд признал свидетельство на знак для товаров и услуг № 228350, выданное "Киевхлебу", недействительным, обязал Минэкономразвития его аннулировать и написать об этом в официальном бюллетене "Промышленная собственность".

Напомним, в конце прошлого года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В "Киевхлебе" заявили, что доказательств нарушения конкурентного законодательства недостаточно.