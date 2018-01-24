"Невыученный панамский урок". Порошенко попал в бизнес-скандал

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко со своими бизнес-партнерами не внес свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии, чем нарушили законодательство.

Об этом сообщается в расследовании DW.

Речь идет прежде всего о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом, скрывая свою собственность за оффшорными фирмами.

Издание напоминает, что в составе агрохолдинга президента "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала. Владельцы завода — компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH.

Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", которая входит в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". Компания должна была до первого октября 2017 года внести фамилии бенефициаров в реестр прозрачности. Так требует закон об отмывании денег.

Однако согласно данным реестра, украинские инвесторы не внесли информации.

Отмечается, что за нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. При повторном нарушении — до миллиона.

В Германии бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".

Так как контроль над заводом имеют менеджеры холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.

Кстати в украинской е-декларации главы государства информации о том, что он является бенефициаром немецкой компании также нет.

Ранее немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.

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В материалах, опубликованных SZ, упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

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В Украине основные претензии к Петру Порошенко заключаются в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Между тем в Национальном антикоррупционном бюро отметили, что согласно законодательству действующий президент не является подследственным НАБУ лицом. Не имеет претензий к главе государства и ГПУ.