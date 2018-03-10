Слова генерального директора кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского, что активы компании в России ничего не стоят, могли быть сказаны сгоряча, считает руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик.
Вячеслав Москалевский, гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen, положительно ответил на вопрос, предпочитает ли он, чтоб российские активы "сгнили" по принципу "так не доставайся же никому".
Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
Пока президент Порошенко активно проводит декоммунизацию, переименовывая целые города и замуровывая невинные панно с рабочими и колхозницами, его бизнес зарабатывает сотни миллионов гривен на советских кондитерских брендах.
Кондитерская корпорация Roshen подала иск на "Ашан" с требованием запретить "осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента "Киевский торт" и/или "Киевский" и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана".
Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость Липецкая кондитерская фабрика Roshen.
АМКУ оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции - использования упаковки кондитерского изделия-торта "Сказочный ключик", похожей на "Золотой ключик".
Целью создания оффшора для бизнеса президента Украины Порошенко Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в "слепой траст", как утверждают его юристы, говорится в расследовании, основанном на материалах Paradise Papers.
По мнению политолога Павла Рудякова, новый оффшорный скандал не станет предметом детального расследования и не будет иметь широкой огласки ни внутри Украины, ни за рубежом, пока у западных партнеров не возникнет необходимость надавить на Порошенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Вячеслав Москалевский, гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen, положительно ответил на вопрос, предпочитает ли он, чтоб российские активы "сгнили" по принципу "так не доставайся же никому".
Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
Слова генерального директора кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского, что активы компании в России ничего не стоят, могли быть сказаны сгоряча, считает руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик.