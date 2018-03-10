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    Roshen

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 289
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    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко
    14:00 21.02.2018
    2116Прекращение поставок продукции компании Roshen в РФ
    Скандальная Липецкая фабрика Roshen продолжает приносить президенту проблемы. Параллельно с имиджевыми, Порошенко грозят и финансовые удары - время идет, а покупателей на фабрику до сих пор нет.
    Продукция Roshen
    Глава Roshen признал, что много лет торгует с Приднестровьем
    12:55 21.02.2018
    1083
    Президент кондитерской корпорации Вячеслав Москалевский заявил, что торговля с Приднестовьем существует очень давно, несмотря на спорный статус этой территории.
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    В Липецке отреагировали на заявление главы Roshen о "сгнивании" фабрики
    11:13 20.02.2018
    1095
    Слова генерального директора кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского, что активы компании в России ничего не стоят, могли быть сказаны сгоряча, считает руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик.
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    Директор Roshen о фабрике в РФ: пусть лучше сгниет, чем дешево продать
    12:49 19.02.2018
    3723
    Вячеслав Москалевский, гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen, положительно ответил на вопрос, предпочитает ли он, чтоб российские активы "сгнили" по принципу "так не доставайся же никому".
    Магазин Рошен на Московской площади в Киеве
    В Киеве мужчина пытался сжечь магазин Roshen
    09:35 17.02.2018
    661
    Сообщается, что поджигателем оказался уроженец Херсона. После поджога он написал на саже нецензурное слово и убежал.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - Порошенко: никто не против Вашей жадности и тупости, привыкли
    02:58 17.02.2018
    1498
    Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
    Продукция компании Roshen
    Не все в шоколаде. Судебные дела Roshen
    18:47 14.02.2018
    2248
    Монополизируя рынок кондитерки, Roshen регулярно судится со своими конкурентами, обвиняя их в плагиате и нарушении авторских прав. Но на этот раз удача оказалась не на стороне корпорации президента.
    Конфеты Crabs
    Roshen проиграла российской компании суд по иску о "Раковых шейках"
    14:28 13.02.2018
    787
    Суд установил, что графическое выполнение "Crabs" недостаточно отличается от внешнего вида других торговых знаков, что может ввести в заблуждение потребителя.
    Киевский торт компании Roshen
    Еще кусочек? "Киевский торт" для президента
    08:51 07.02.2018
    2700
    Пока президент Порошенко активно проводит декоммунизацию, переименовывая целые города и замуровывая невинные панно с рабочими и колхозницами, его бизнес зарабатывает сотни миллионов гривен на советских кондитерских брендах.
    Киевский торт компании Roshen
    Битва за торт. Компания Порошенко подала в суд на гипермаркет
    15:30 01.02.2018
    1404
    Кондитерская корпорация Roshen подала иск на "Ашан" с требованием запретить "осуществлять использование обозначения, состоящего из словесного элемента "Киевский торт" и/или "Киевский" и графических элементов, выполненных в виде листьев каштана".
    Продукция Roshen
    Суд запретил "Киевхлебу" передавать права на торт "Казковый ключик"
    03:07 17.01.2018
    329
    Предметом спора стало заявление Roshen о том, что упаковка торта "Казковый ключик" производства ПАТ "Киевхлеб" похожа на упаковку торта "Казковый ключик" кондитерской корпорации.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Арест фабрики Roshen в Липецке продлили
    15:08 13.12.2017
    412
    Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость Липецкая кондитерская фабрика Roshen.
    Гривны, купюры
    Киевскую компанию оштрафовали за имитацию упаковки Roshen
    14:41 06.12.2017
    239
    АМКУ оштрафовал "Киевхлеб" на 219 тысяч гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции - использования упаковки кондитерского изделия-торта "Сказочный ключик", похожей на "Золотой ключик".
    Femen устроили в магазине Рошен на Крещатике черную пятницу
    Femen устроили "черную пятницу" в магазине Roshen в Киеве
    09:41 24.11.2017
    969
    Девушка ворвалась в магазин возле Бесарабского рынка с обнаженной грудью и с надписями "Black Friday, Sale Roshen!". Она разбрасывала конфеты и швыряла торты.
    Продукция компании Roshen
    Скандальный сайт "Миротворец" начал рекламировать сладости Roshen
    00:57 19.11.2017
    1051
    В публикации скандально известного сайта "Миротворец" утверждается, что в цену продукции Roshen "заложена ... помощь нашим Вооруженным силам" и спецназу.
    Mossack Fonseca
    Оффшоров мало не бывает. И попадет он в Paradise Papers после Mossack Fonseca
    07:43 09.11.2017
    6219"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Целью создания оффшора для бизнеса президента Украины Порошенко Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в "слепой траст", как утверждают его юристы, говорится в расследовании, основанном на материалах Paradise Papers.
    В центре Львова сожгли зайчиху у магазина Roshen
    У магазина Roshen во Львове сожгли зайчиху
    13:12 07.11.2017
    428
    Сообщается, что в результате поджога сгорела фигура "мамы-зайчихи", частично повреждены две фигуры "детей-зайчат". Еще три фигуры, которые стоят отдельно, не повреждены.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Paradise Papers – ахиллесова пята Порошенко
    17:36 06.11.2017
    843"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По мнению политолога Павла Рудякова, новый оффшорный скандал не станет предметом детального расследования и не будет иметь широкой огласки ни внутри Украины, ни за рубежом, пока у западных партнеров не возникнет необходимость надавить на Порошенко.
    Продукция Roshen
    СМИ сообщили новые подробности оффшорных дел Порошенко
    00:59 06.11.2017
    2290"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    По утверждению СМИ, представители Петра Порошенко хотели создать оффшор для оптимизации налогов, а не для передачи Roshen в слепой траст, как обещал украинский президент.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Бортник: предвыборная кампания началась
    13:05 02.11.2017
    595Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Активисты пытаются спровоцировать власть на действия, которые будут иметь такой же эффект, как и разгон студентов Януковичем, считает политолог Руслан Бортник.
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    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    Директор Roshen о фабрике в РФ: пусть лучше сгниет, чем дешево продать
    12:49 19.02.2018
    3723
    Вячеслав Москалевский, гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen, положительно ответил на вопрос, предпочитает ли он, чтоб российские активы "сгнили" по принципу "так не доставайся же никому".
    Продукция компании Roshen
    Не все в шоколаде. Судебные дела Roshen
    18:47 14.02.2018
    2248
    Монополизируя рынок кондитерки, Roshen регулярно судится со своими конкурентами, обвиняя их в плагиате и нарушении авторских прав. Но на этот раз удача оказалась не на стороне корпорации президента.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко
    14:00 21.02.2018
    2116
    Скандальная Липецкая фабрика Roshen продолжает приносить президенту проблемы. Параллельно с имиджевыми, Порошенко грозят и финансовые удары - время идет, а покупателей на фабрику до сих пор нет.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - Порошенко: никто не против Вашей жадности и тупости, привыкли
    02:58 17.02.2018
    1498
    Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
    Обыск на липецкой фабрике Roshen
    В Липецке отреагировали на заявление главы Roshen о "сгнивании" фабрики
    11:13 20.02.2018
    1095
    Слова генерального директора кондитерской корпорации Roshen Вячеслава Москалевского, что активы компании в России ничего не стоят, могли быть сказаны сгоряча, считает руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик.
    Продукция Roshen
    Глава Roshen признал, что много лет торгует с Приднестровьем
    12:55 21.02.2018
    1083
    Президент кондитерской корпорации Вячеслав Москалевский заявил, что торговля с Приднестовьем существует очень давно, несмотря на спорный статус этой территории.
    Конфеты Crabs
    Roshen проиграла российской компании суд по иску о "Раковых шейках"
    14:28 13.02.2018
    787
    Суд установил, что графическое выполнение "Crabs" недостаточно отличается от внешнего вида других торговых знаков, что может ввести в заблуждение потребителя.
    Магазин Рошен на Московской площади в Киеве
    В Киеве мужчина пытался сжечь магазин Roshen
    09:35 17.02.2018
    661
    Сообщается, что поджигателем оказался уроженец Херсона. После поджога он написал на саже нецензурное слово и убежал.
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