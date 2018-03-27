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    Киев

    Суд обязал конкурента Roshen уничтожить все упаковки "Киевского торта"

    (обновлено: )11704
    Хозяйственный суд Киева обязал ООО Беллария уничтожить все упаковки, похожие на упаковку Киевского торта производства Roshen.
    Киевский торт компании Roshen
    agronews.ua

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева признал, что ООО Беллария нарушило право интеллектуальной собственности кондитерской корпорации Roshen в части использования названия "Киевский торт" и "Торт Киевский", а также элементов дизайна упаковки торта в виде листьев каштана.

    Киевский торт компании Roshen
    agronews.ua
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    Об этом говорится в решении суда от 15 марта. 

    Согласно решению суда, ООО Беллария запрещено использовать на упаковке тортов обозначение "Киевский торт" и "Торт Киевский", а также листья каштана в оформлении упаковки торта. Все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, которые нарушают запрет, суд постановил уничтожить, поскольку их легко спутать с упаковкой "Киевского торта" Roshen. Аналогичные требования суд выдвинул к гипермаркету Ашан, сообщает Лига.Нет

    Также и Беллария, и Ашан должны возместить судебные издержки. 

    Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.

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