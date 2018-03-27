Суд обязал конкурента Roshen уничтожить все упаковки "Киевского торта"

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева признал, что ООО Беллария нарушило право интеллектуальной собственности кондитерской корпорации Roshen в части использования названия "Киевский торт" и "Торт Киевский", а также элементов дизайна упаковки торта в виде листьев каштана.

Об этом говорится в решении суда от 15 марта.

Согласно решению суда, ООО Беллария запрещено использовать на упаковке тортов обозначение "Киевский торт" и "Торт Киевский", а также листья каштана в оформлении упаковки торта. Все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, которые нарушают запрет, суд постановил уничтожить, поскольку их легко спутать с упаковкой "Киевского торта" Roshen. Аналогичные требования суд выдвинул к гипермаркету Ашан, сообщает Лига.Нет.

Также и Беллария, и Ашан должны возместить судебные издержки.

Ранее сообщалось, что кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежит президенту Петру Порошенко, требует в суде запретить торговой сети "Ашан" использование упаковки для торта, похожей на упаковку "Киевского торта", который выпускает Roshen.