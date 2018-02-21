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    Аналитика и комментарии

    Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко

    Тема:

    Прекращение поставок продукции компании Roshen в РФ (92)

    (обновлено: )967100
    Скандальная Липецкая фабрика Roshen продолжает приносить президенту проблемы. Параллельно с имиджевыми, Порошенко грозят и финансовые удары - время идет, а покупателей на фабрику до сих пор нет.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    gorod48.ru

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Все в шоколаде

    За годы президентства Петр Порошенко так и не выполнил своего самого громкого обещания — продать корпорацию Roshen, хотя разговоры об этом велись еще с 2014 года. Впрочем, президент заверяет, что сейчас у него уже нет контроля над корпорацией — эти права он передал группе Rothschild.

    Всемирный экономический форум. Архивное фото
    FABRICE COFFRINI/AFP
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    На крупнейшую кондитерскую корпорацию Украины засматривались турецкий, швейцарские, российские кондитеры. Однако спустя два года ответственный за продажу партнер компании ICU Макар Пасенюк заявил, что из-за нестабильной ситуации в Украине покупателей просто нет. Как оказалось, камнем преткновения стал вопрос о цене.

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    Аналогичная проблема возникла и со скандальной Липецкой фабрикой Roshen, активы и имущество которой под арестом, а более тысячи рабочих уволены еще весной прошлого года.

    "Зрадный" бизнес Порошенко

    За время президентской каденции в адрес Петра Порошенко звучало очень много упреков из-за ведения бизнеса в "стране-агрессора".

    Несмотря на войну и кризис, в пресс-службе корпорации сообщали, что в 2014-2016 годах Roshen получило более 72 млн долларов дивидендов от работы ее Липецкой фабрики. С этой суммы в госбюджет Украины было направлено 125 млн гривен налогов. Оставшиеся средства из этой суммы корпорация якобы отправила на благотворительность. В частности, 165,9 млн грн — на строительство киевского театра на Подоле, 54 млн грн — на проект помощи национальной детской специализированной больнице и поликлинике Охматдет и 17,1 млн грн — на строительство вольеров в Черкасском зоопарке.

    Кроме того, писали СМИ, помимо этого у Roshen 10 филиалов в крупнейших российских городах: Владивостоке, Волгограде, Красноярске, Курске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Челябинске. Правда, они не занимаются производством, а лишь реализуют продукцию.

    Продавать не собираются?

    На днях гендиректор и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский рассказал изданию LIGA.net о том, как обстоят дела с продажей скандальной фабрики.

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    Корпорация Roshen не имеет планов по продаже своих российских активов в ближайшее время. По словам Москалевского, Липецкая кондитерская фабрика не будет продана по цене, ниже рыночной — меньше чем за $200 млн.

    Глава корпорации еще два года назад оценивал активы, которые остались в Липецке, в 200 миллионов долларов.

    "Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят?.. А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам", — сказал он.

    При этом на уточняющий вопрос, предпочитает ли он, чтобы российские активы "сгнили по принципу "так не доставайся же ты никому", Москалевский ответил: "Да".

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    Президент Roshen также опроверг информацию о том, что основной владелец корпорации Петр Порошенко якобы собирается обменять Липецкую фабрику на украинское подразделение "Сбербанка России".

    "Ничего об этом не слышал. Когда вот такие вещи говорят, я могу сказать только одно. Речь может идти только о его доле в компании. Может, он и собирался что-то менять. Но только свою долю", — сказал Москалевский.

    Ответ Липецка

    В ответ руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик назвал позицию Москалевского о "сгнивании" активов компании Roshen в России "тупиковой".

    "Расцениваю заявление генерального директора как абсолютно неконструктивное, а позиция "ни нам — ни вам, а пусть все сгниет" — не для делового предметного разговора, она не ведет к диалогу", — отметил Царик.

    По его мнению, слова Москалевского, что активы компании ничего не стоят, могли быть сказаны сгоряча. "Конечно, бизнесмену виднее, сколько стоят активы, но я присутствовал на открытии завода, это было крупное важное производство. Фабрика Roshen работала в свое время, и если бы она продолжила работу, то был бы интерес, потому что данная продукция нужна. И инфраструктурное расположение в Липецком регионе было очень выгодным", — сказал Царик.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    По его словам, представители власти "не вмешиваются" в переговоры о продаже активов. "Когда один бизнес ведет переговоры с другим бизнесом, власть не вмешивается", — отметил он.

    Скандальная фабрика

    Напомним, три года понадобилось президенту для принятия решения о закрытии фабрики в Липецке.

    С апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти покупателя.

    Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. м².

    В отношении фабрики было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "мошенничество". Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в Федеральную налоговую службу России поддельные документы о выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд руб.

    В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу.

    В апреле 2017 года на скандальной Липецкой фабрике было полностью остановлено все производство, а технологические линии законсервированы.

    Напомним, в декабре Басманный суд Москвы продлил срок ареста имущества корпорации в Липецке до 13 марта.

    По материалам из открытых источников интернет 

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