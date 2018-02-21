Ничего никому, все себе. "Зрадный" бизнес Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Все в шоколаде

За годы президентства Петр Порошенко так и не выполнил своего самого громкого обещания — продать корпорацию Roshen, хотя разговоры об этом велись еще с 2014 года. Впрочем, президент заверяет, что сейчас у него уже нет контроля над корпорацией — эти права он передал группе Rothschild.

На крупнейшую кондитерскую корпорацию Украины засматривались турецкий, швейцарские, российские кондитеры. Однако спустя два года ответственный за продажу партнер компании ICU Макар Пасенюк заявил, что из-за нестабильной ситуации в Украине покупателей просто нет. Как оказалось, камнем преткновения стал вопрос о цене.

Читайте также: Не все в шоколаде. Судебные дела Roshen

Аналогичная проблема возникла и со скандальной Липецкой фабрикой Roshen, активы и имущество которой под арестом, а более тысячи рабочих уволены еще весной прошлого года.

"Зрадный" бизнес Порошенко

За время президентской каденции в адрес Петра Порошенко звучало очень много упреков из-за ведения бизнеса в "стране-агрессора".

Несмотря на войну и кризис, в пресс-службе корпорации сообщали, что в 2014-2016 годах Roshen получило более 72 млн долларов дивидендов от работы ее Липецкой фабрики. С этой суммы в госбюджет Украины было направлено 125 млн гривен налогов. Оставшиеся средства из этой суммы корпорация якобы отправила на благотворительность. В частности, 165,9 млн грн — на строительство киевского театра на Подоле, 54 млн грн — на проект помощи национальной детской специализированной больнице и поликлинике Охматдет и 17,1 млн грн — на строительство вольеров в Черкасском зоопарке.

Кроме того, писали СМИ, помимо этого у Roshen 10 филиалов в крупнейших российских городах: Владивостоке, Волгограде, Красноярске, Курске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Челябинске. Правда, они не занимаются производством, а лишь реализуют продукцию.

Продавать не собираются?

На днях гендиректор и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский рассказал изданию LIGA.net о том, как обстоят дела с продажей скандальной фабрики.

Корпорация Roshen не имеет планов по продаже своих российских активов в ближайшее время. По словам Москалевского, Липецкая кондитерская фабрика не будет продана по цене, ниже рыночной — меньше чем за $200 млн.

Глава корпорации еще два года назад оценивал активы, которые остались в Липецке, в 200 миллионов долларов.

"Во сколько бы вы оценили те активы, которые остались у вас после революции 1917 года, когда вы сами переехали в Париж? Сколько они стоят?.. А сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам", — сказал он.

При этом на уточняющий вопрос, предпочитает ли он, чтобы российские активы "сгнили по принципу "так не доставайся же ты никому", Москалевский ответил: "Да".

Читайте также: Миллиарды в шоколаде. Корпорация Roshen в Украине и за ее пределами

Президент Roshen также опроверг информацию о том, что основной владелец корпорации Петр Порошенко якобы собирается обменять Липецкую фабрику на украинское подразделение "Сбербанка России".

"Ничего об этом не слышал. Когда вот такие вещи говорят, я могу сказать только одно. Речь может идти только о его доле в компании. Может, он и собирался что-то менять. Но только свою долю", — сказал Москалевский.

Ответ Липецка

В ответ руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Александр Царик назвал позицию Москалевского о "сгнивании" активов компании Roshen в России "тупиковой".

"Расцениваю заявление генерального директора как абсолютно неконструктивное, а позиция "ни нам — ни вам, а пусть все сгниет" — не для делового предметного разговора, она не ведет к диалогу", — отметил Царик.

По его мнению, слова Москалевского, что активы компании ничего не стоят, могли быть сказаны сгоряча. "Конечно, бизнесмену виднее, сколько стоят активы, но я присутствовал на открытии завода, это было крупное важное производство. Фабрика Roshen работала в свое время, и если бы она продолжила работу, то был бы интерес, потому что данная продукция нужна. И инфраструктурное расположение в Липецком регионе было очень выгодным", — сказал Царик.

По его словам, представители власти "не вмешиваются" в переговоры о продаже активов. "Когда один бизнес ведет переговоры с другим бизнесом, власть не вмешивается", — отметил он.

Скандальная фабрика

Напомним, три года понадобилось президенту для принятия решения о закрытии фабрики в Липецке.

С апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти покупателя.

Арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. м².

В отношении фабрики было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "мошенничество". Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в Федеральную налоговую службу России поддельные документы о выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд руб.

В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу.

В апреле 2017 года на скандальной Липецкой фабрике было полностью остановлено все производство, а технологические линии законсервированы.

Напомним, в декабре Басманный суд Москвы продлил срок ареста имущества корпорации в Липецке до 13 марта.

По материалам из открытых источников интернет