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    Арест фабрики Roshen в Липецке продлили

    (обновлено: )13840
    Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость Липецкая кондитерская фабрика Roshen.
    Липецкая кондитерская фабрика Roshen
    gorod48.ru

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Арест, наложенный на объекты недвижимости ОАО Липецкая кондитерская фабрика Roshen, входящей в принадлежащую президенту Украины Петру Порошенко корпорацию Roshen, продлили до марта.

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    Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

    "По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста продлен до 13 марта", — сообщила Царева, передает "Корреспондент".

    Арест имущества наложен в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость Липецкая кондитерская фабрика Roshen. 

    Напомним, в июне этого года корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики.

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