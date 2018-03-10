По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "если государство дает деньги на прививку, и родители не пользуются этим, то, следовательно, они и не будут пользоваться другими благами, которые дает государство".
Роспотребнадзор регулярно отслеживает ситуацию с готовностью к приему детей объектов международного детского центра "Артек" в Крыму, где открыты только три лагеря из десяти, наибольшее число нареканий вызывает состояние пищеблока.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.