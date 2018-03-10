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    Анна Попова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Вакцинация. Архивное фото
    Роспотребнадзор готовит решения по борьбе с антипрививочными настроениями
    02:59 08.08.2016
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    По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "если государство дает деньги на прививку, и родители не пользуются этим, то, следовательно, они и не будут пользоваться другими благами, которые дает государство".
    Украинское госпредприятие Артемсоль
    РФ о возвращении "Артемсоли": вопрос отрабатывается на экспертном уровне
    13:34 18.11.2015
    489Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Вопрос возвращения украинского предприятия на рынок России прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, пока не ясно, когда будет принято окончательное решение.
    Глава Роспотребнадзора Анна Попова
    Эффективной вакцины против Эболы в мире пока нет - Роспотребнадзор
    14:50 24.09.2014
    80Вирус Эбола шагает по планете
    По словам руководителя Роспотребнадзора, несмотря на все обещания, пока готового и достаточно эффективного продукта на рынке нет.
    Продукция компании Рошен
    Роспотребнадзор: ситуация с конфетами Roshen в РФ остается прежней
    11:29 05.06.2014
    2431Прекращение поставок продукции компании Roshen в РФ
    Ситуация с запретом на продажу конфет украинских фабрик Roshen на территории Российской Федерации остается прежней, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Артек - международный детский центр в Крыму
    Роспотребнадзор имеет претензии к пищеблоку в "Артеке" в Крыму
    10:55 05.06.2014
    125Присоединение Крыма к РФ
    Роспотребнадзор регулярно отслеживает ситуацию с готовностью к приему детей объектов международного детского центра "Артек" в Крыму, где открыты только три лагеря из десяти, наибольшее число нареканий вызывает состояние пищеблока.
    Пляж в Алуште
    Состояние пляжей Крыма удовлетворительное - Роспотребнадзор
    10:47 05.06.2014
    551Присоединение Крыма к РФ
    Состояние морской воды на побережье Крыма в пределах нормы, состояние пляжей удовлетворительное, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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