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    вирус эбола

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 31
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    Израильский флаг
    Израиль не будет выдавать визы гражданам стран, где бушует Эбола
    23:11 07.11.2014
    46Эпидемия Эболы
    В четверг МИД направил телеграмму с инструкциями для диппредставительств Израиля "не выдавать визы для граждан Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинеи"
    Наклейка на тему Эболы
    Координатор ЕС: для борьбы с Эболой в Африке нужно еще 40 тыс добровольцев
    18:09 27.10.2014
    35Эпидемия Эболы
    Координатор заявил, что намерен посетить регион в течение второй недели ноября. "Это позволит мне лучше оценить нужды, чтобы определить наши следующие шаги", - отметил Стилианидис.
    Прекращение распространения вируса Эбола в Либерии
    Индия оборудует аэропорты и порты сканерами для выявления Эболы
    11:28 22.10.2014
    53Эпидемия Эболы
    Сканеры будут аналогичны тем, которые использовались в Нигерии, где несколько дней назад было объявлено о прекращении распространения заболевания.
    Газопровод, архивное фото
    Хроника 21 октября: газовые переговоры и заочные суды над экс-чиновниками
    10:05 22.10.2014
    389Переговоры по газу: Украина - РФ
    Прошедшие накануне газовые переговоры Украины и России не принесли особого прогресса, кроме того во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно судить Януковича.
    Стена с граффити: Эбола реальна
    Доминиканская Республика не пустит лиц, побывавших в странах, где есть Эбола
    06:08 22.10.2014
    152Эпидемия Эболы
    Власти усилят контроль в аэропортах, морских портах и на границе с Гаити, чтобы не допустить проникновения Эболы в страну.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Эболой заражены 427 медработников, 236 скончались - ВОЗ
    16:47 16.10.2014
    61Вирус Эбола шагает по планете
    Данные ВОЗ показывают, что случаи заражения удваиваются каждые четыре недели.
    Президент США Барак Обама
    Обама отложил поездку по США ради совещания по Эболе
    20:58 15.10.2014
    64Вирус Эбола шагает по планете
    По последней информации ВОЗ, число зараженных вирусом геморрагической лихорадки Эбола в настоящее время составляет 9814 человек, около 4,5 тысячи скончались.
    Барак Обама
    Обама: мир прикладывает недостаточно усилий для борьбы с Эболой
    23:46 14.10.2014
    51Вирус Эбола шагает по планете
    По его словам, страны "должны делать больше", для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение смертельного заболевания.
    Выпуск шоколадных конфет
    Производители шоколада будут совместно бороться с Эболой
    23:07 14.10.2014
    75Вирус Эбола шагает по планете
    Плантации компаний Nestle, Mars и Hershey расположены в республике Кот-д'Ивуар, граничащей на западе с Либерией и Гвинеей, где действует лихорадка Эбола.
    Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
    ВОЗ: истинное число зараженных Эболой в два раза превышает озвученные данные
    16:48 14.10.2014
    47Вирус Эбола шагает по планете
    Как отметили в ВОЗ, им приходится умножать полученные данные на 1,5 в Гвинее, на 2 в Сьерра-Леоне и на 2,5 в Либерии, чтобы получить цифры, наиболее приближенные к реальности.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Испытания канадской вакцины от Эбола на людях пройдут в понедельник в США
    21:36 13.10.2014
    124Вирус Эбола шагает по планете
    Министр здравоохранения Канады отметила, что тесты вакцины на животных показали стопроцентный результат в борьбе с вирусом.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    В польском Лодзе госпитализирован больной с подозрением на Эболу
    20:56 13.10.2014
    93Вирус Эбола шагает по планете
    Госпитализирован 31-летний мужчина, прибывший в Польшу из Германии. Там он работал с иностранцами, уроженцами Гвинеи.
    Аэропорт Домодедово
    "Домодедово" и "Шереметьево" не пропустят Эболу в Москву
    18:43 09.10.2014
    75Вирус Эбола шагает по планете
    В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи завоза вируса в Россию возможны, хоть никаких панических прогнозов распространения лихорадки Эбола в РФ нет.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Более 230 медработников умерли от лихорадки Эбола - Роспотребнадзор
    17:15 09.10.2014
    158Вирус Эбола шагает по планете
    401 медицинский работник пострадал от лихорадки Эбола, из них 232 с летальным исходом.
    Всемирный банк
    Эпидемия Эболы может обойтись Африке в $33 млрд - Всемирный банк
    16:17 09.10.2014
    48Вирус Эбола шагает по планете
    Потери составят 32,6 миллиарда долларов к концу 2015 года, заявил президент Всемирного банка на конференции в Вашингтоне, посвященной борьбе с болезнью.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Помощь для борьбы с Эболой прибывает в Либерию медленно - президент
    05:10 09.10.2014
    36Вирус Эбола шагает по планете
    В стране наблюдаются некоторые признаки того, что скорость распространения лихорадки снижается.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Число жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,9 тысячи человек - ВОЗ
    03:45 09.10.2014
    83Вирус Эбола шагает по планете
    Такое число погибших и инфицированных зафиксировано в странах Западной Африки на 5 октября.
    Пассажир ожидает вылета рейса
    Канада усилит контроль в аэропортах из-за Эболы
    03:18 09.10.2014
    33Вирус Эбола шагает по планете
    Власти Канады намерены усилить контроль в аэропортах для пассажиров, прибывающих из Западной Африки, наиболее пострадавшей от вспышки лихорадки Эбола.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Медики не обнаружили Эболу у госпитализированного в Нью-Йорке мужчины
    02:53 09.10.2014
    50Вирус Эбола шагает по планете
    Мужчина был госпитализирован в больницу Bellevue Hospital с жалобами на температуру, рвоту и диарею. После прохождения ряда анализов врачи постановили, что вируса лихорадки Эбола у пациента нет.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    США не могут свести к нулю риск распространения Эболы в стране
    01:14 09.10.2014
    46Вирус Эбола шагает по планете
    В среду США объявили о введении дополнительных мер проверки прибывающих из трех африканских стран, где бушует эпидемия Эболы, в пяти аэропортах США.
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