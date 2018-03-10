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Тег
вирус эбола
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
31
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Израиль не будет выдавать визы гражданам стран, где бушует Эбола
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Координатор ЕС: для борьбы с Эболой в Африке нужно еще 40 тыс добровольцев
18:09 27.10.2014
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Эпидемия Эболы
Координатор заявил, что намерен посетить регион в течение второй недели ноября. "Это позволит мне лучше оценить нужды, чтобы определить наши следующие шаги", - отметил Стилианидис.
Индия оборудует аэропорты и порты сканерами для выявления Эболы
11:28 22.10.2014
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Эпидемия Эболы
Сканеры будут аналогичны тем, которые использовались в Нигерии, где несколько дней назад было объявлено о прекращении распространения заболевания.
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10:05 22.10.2014
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Прошедшие накануне газовые переговоры Украины и России не принесли особого прогресса, кроме того во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно судить Януковича.
Доминиканская Республика не пустит лиц, побывавших в странах, где есть Эбола
06:08 22.10.2014
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Эпидемия Эболы
Власти усилят контроль в аэропортах, морских портах и на границе с Гаити, чтобы не допустить проникновения Эболы в страну.
Эболой заражены 427 медработников, 236 скончались - ВОЗ
16:47 16.10.2014
61
Вирус Эбола шагает по планете
Данные ВОЗ показывают, что случаи заражения удваиваются каждые четыре недели.
Обама отложил поездку по США ради совещания по Эболе
20:58 15.10.2014
64
Вирус Эбола шагает по планете
По последней информации ВОЗ, число зараженных вирусом геморрагической лихорадки Эбола в настоящее время составляет 9814 человек, около 4,5 тысячи скончались.
Обама: мир прикладывает недостаточно усилий для борьбы с Эболой
23:46 14.10.2014
51
Вирус Эбола шагает по планете
По его словам, страны "должны делать больше", для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение смертельного заболевания.
Производители шоколада будут совместно бороться с Эболой
23:07 14.10.2014
75
Вирус Эбола шагает по планете
Плантации компаний Nestle, Mars и Hershey расположены в республике Кот-д'Ивуар, граничащей на западе с Либерией и Гвинеей, где действует лихорадка Эбола.
ВОЗ: истинное число зараженных Эболой в два раза превышает озвученные данные
16:48 14.10.2014
47
Вирус Эбола шагает по планете
Как отметили в ВОЗ, им приходится умножать полученные данные на 1,5 в Гвинее, на 2 в Сьерра-Леоне и на 2,5 в Либерии, чтобы получить цифры, наиболее приближенные к реальности.
Испытания канадской вакцины от Эбола на людях пройдут в понедельник в США
21:36 13.10.2014
124
Вирус Эбола шагает по планете
Министр здравоохранения Канады отметила, что тесты вакцины на животных показали стопроцентный результат в борьбе с вирусом.
В польском Лодзе госпитализирован больной с подозрением на Эболу
20:56 13.10.2014
93
Вирус Эбола шагает по планете
Госпитализирован 31-летний мужчина, прибывший в Польшу из Германии. Там он работал с иностранцами, уроженцами Гвинеи.
"Домодедово" и "Шереметьево" не пропустят Эболу в Москву
18:43 09.10.2014
75
Вирус Эбола шагает по планете
В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи завоза вируса в Россию возможны, хоть никаких панических прогнозов распространения лихорадки Эбола в РФ нет.
Более 230 медработников умерли от лихорадки Эбола - Роспотребнадзор
17:15 09.10.2014
158
Вирус Эбола шагает по планете
401 медицинский работник пострадал от лихорадки Эбола, из них 232 с летальным исходом.
Эпидемия Эболы может обойтись Африке в $33 млрд - Всемирный банк
16:17 09.10.2014
48
Вирус Эбола шагает по планете
Потери составят 32,6 миллиарда долларов к концу 2015 года, заявил президент Всемирного банка на конференции в Вашингтоне, посвященной борьбе с болезнью.
Помощь для борьбы с Эболой прибывает в Либерию медленно - президент
05:10 09.10.2014
36
Вирус Эбола шагает по планете
В стране наблюдаются некоторые признаки того, что скорость распространения лихорадки снижается.
Число жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,9 тысячи человек - ВОЗ
03:45 09.10.2014
83
Вирус Эбола шагает по планете
Такое число погибших и инфицированных зафиксировано в странах Западной Африки на 5 октября.
Канада усилит контроль в аэропортах из-за Эболы
03:18 09.10.2014
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Вирус Эбола шагает по планете
Власти Канады намерены усилить контроль в аэропортах для пассажиров, прибывающих из Западной Африки, наиболее пострадавшей от вспышки лихорадки Эбола.
Медики не обнаружили Эболу у госпитализированного в Нью-Йорке мужчины
02:53 09.10.2014
50
Вирус Эбола шагает по планете
Мужчина был госпитализирован в больницу Bellevue Hospital с жалобами на температуру, рвоту и диарею. После прохождения ряда анализов врачи постановили, что вируса лихорадки Эбола у пациента нет.
США не могут свести к нулю риск распространения Эболы в стране
01:14 09.10.2014
46
Вирус Эбола шагает по планете
В среду США объявили о введении дополнительных мер проверки прибывающих из трех африканских стран, где бушует эпидемия Эболы, в пяти аэропортах США.
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