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    Либерия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 66
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    Джордж Веа
    Обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии
    10:50 27.12.2017
    158
    Бывший футболист, 51-летний Джордж Веа празднует победу в Либерии. Он сменит на посту главы государства Джозефа Бокая, который правил страной 12 лет.
    Боевой вертолет Ми-24П. Архивное фото
    Из Либерии в Украину вернулись три боевых вертолета
    18:48 16.04.2016
    285
    Минобороны Украины сообщило, что рейсом транспортного самолета АН-124 "Руслан" три боевых вертолета Ми-24П вернулись в Украину из-за сокращения миссии ООН в Либерии.
    Логотип ФИФА
    Глава Футбольной ассоциации Либерии не допущен к выборам президента ФИФА
    10:27 12.11.2015
    18Скандал в ФИФА-УЕФА
    Допущены для участия в выборах президента организации Джанни Инфантино, Токио Сексвале, Али бин Аль-Хусейн, Жером Шампань и шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Новый случай заболевания Эболой зафиксирован в Либерии
    09:44 30.06.2015
    33Эпидемия Эболы
    Заболевание было выявлено у погибшего 24 июня 17-летнего подростка, на данный момент специалисты пытаются выявить все контакты погибшего за последнее время.
    Прекращение распространения вируса Эбола в Либерии
    ВОЗ объявила Либерию страной, свободной от Эболы
    02:58 10.05.2015
    45Вирус Эбола шагает по планете
    В стране не было зафиксировано ни одного случая заражения Эболой в течение 42 дней - по истечение этого периода страну объявили свободной от эпидемии.
    Распространение вируса Эбола в мире
    В Либерии больше нет лихорадки Эбола - "Врачи без границ"
    08:39 09.05.2015
    80Эпидемия Эболы
    Согласно статистике ВОЗ, от заболевания погибло 11 тысяч 7 человек, зараженных насчитывается уже 26 тысяч 626 человек.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Количество зараженных вирусом Эбола достигло почти 25 тысяч - ВОЗ
    18:13 30.03.2015
    111
    Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые данные относительно заболевших вирусом Эболы - общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев.
    Ситуация в Серра-Леоне. Архивное фото
    ЮНИСЕФ: каждый пятый заразившийся Эболой - ребенок
    03:40 18.03.2015
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    Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество погибших от вируса Эбола превысило 10 тысяч человек, зараженных насчитывается 24350 человек.
    Машина скорой помощи в Японии
    В Японии госпитализировали иностранца с подозрением на Эболу
    03:23 16.03.2015
    34Эпидемия Эболы
    Мужчине около 40 лет, он проживает в Токио, но национальность его не раскрывается. Мужчина не является медицинским работником, и в Либерии не контактировал с инфицированными вирусом Эбола.
    Барак Обама. Архивное фото
    Заболеваемость Эболой сократилась в Либерии в 20 раз - Обама
    23:04 27.02.2015
    68Эпидемия Эболы
    По последним данным Всемирной организации здравоохранения, лихорадкой Эбола в трех западноафриканских государствах заразились почти 24 человек, 9,6 тысячи скончались.
    Открытая граница Либерии и Сьерра-Леоне
    Либерия открыла границы после эпидемии Эболы 
    12:08 24.02.2015
    110
    Африканские страны постепенно открывают границы после спада количества заболевших лихорадкой Эбола.
    Международный валютный фонд
    МВФ спишет $100 млн долга со стран, пострадавших от Эболы
    19:13 05.02.2015
    39Эпидемия Эболы
    Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард также заявила, что в ближайшее время фонд рассмотрит вопрос о выделении дополнительной помощи Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии в размере 160 миллионов долларов.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Число погибших от Эболы в Африке составило 8959 человек - ВОЗ
    18:58 03.02.2015
    77Эпидемия Эболы
    По информации Всемирной организации здравоохранения, в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне число зараженных составляет 22 тысячи 444 человека.
    Вирусные частицы лихорадки Эбола
    ООН фиксирует значительное замедление распространения лихорадки Эбола
    23:39 19.01.2015
    325Эпидемия Эболы
    Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия зафиксировали самые низкие результаты новых случаев заражения за прошедшую неделю.
    Медработник рассказывает о средствах защиты от Эболы в одном из городов Сьерра-Леоне
    Почти 8,5 тыс человек погибло от Эбола в Африке - ВОЗ
    19:41 16.01.2015
    78Эпидемия Эболы
    По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне от вируса Эбола погибло более 8 тысяч человек.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Число погибших в результате заражения Эболой достигло 8429 - ВОЗ
    22:26 14.01.2015
    55Эпидемия Эболы
    Организация сообщает, что за прошедшую неделю в Либерии вирусом заразилось рекордно низкое число человек с июня, а в Сьерра-Леоне и Гвинее - с августа прошлого года.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола
    Эболой в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне заражено более 20 тыс человек
    18:34 29.12.2014
    97Эпидемия Эболы
    Согласно опубликованной статистике за 27 декабря, зараженными в трех наиболее уязвимых странах оказались 20081 человек, из них 9409 человек в Сьерра-Леоне.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Жертвами вируса Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне стали 7693 человека - ВОЗ
    16:58 26.12.2014
    87Эпидемия Эболы
    Согласно статистике ВОЗ, за два дня число погибших в трех наиболее пострадавших от Эболы африканских странах превысило 100 человек, зараженными оказались почти 200 человек.
    Медики в защитных костюмах госпитализируют зараженного вирусом Эбола
    Зафиксирован четвертый случай заражения Эболой миротворца ООН в Либерии
    19:19 24.12.2014
    77Эпидемия Эболы
    Как сообщает глава миссии Организации Объединенных Наций в Либерии Карин Ландгрен, заражение смертельным вирусом их сотрудника было выявлено во вторник, после чего он незамедлительно был направлен в больницу.
    Похороны погибших от Эболы во Фритауне
    Число умерших от лихорадки Эбола в мире превысило 7,3 тыс человек
    15:50 20.12.2014
    108
    ВОЗ отмечает, что почти 500 новых смертей по сравнению с опубликованными 17 декабря данными приходятся на три африканские страны - Сьерра-Леоне, Либерия и Гвинея, где продолжает бушевать эпидемия.
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