Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые данные относительно заболевших вирусом Эболы - общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев.
Как сообщает глава миссии Организации Объединенных Наций в Либерии Карин Ландгрен, заражение смертельным вирусом их сотрудника было выявлено во вторник, после чего он незамедлительно был направлен в больницу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".