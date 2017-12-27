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    Обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии

    (обновлено: )107
    Бывший футболист, 51-летний Джордж Веа празднует победу в Либерии. Он сменит на посту главы государства Джозефа Бокая, который правил страной 12 лет.
    Джордж Веа
    Фото Twitter Джордж Веа

    КИЕВ, 27 дек - РИА Новости Украина. Знаменитый футболист, бывший игрок "Милана" 51-летний Джордж Веа одержал победу во втором туре президентских выборов в Либерии.

    Во втором туре голосования Веа одержал победу в 12 из 15 округов,  сообщает агентство EWN.

    Веа уверенно опередил своего оппонента, действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая, который стоял во главе государства последние 12 лет, и станет 25-м президентом Либерии.

    "С глубокими чувствами я хочу сказать вам спасибо, люди Либерии, это честь для меня быть избранным сегодня. Это большая надежда", - прокомментировал Веа итоги голосования.

    Бывший футболист, а ныне политик Джордж Веа успел поиграть за "Милан", "Челси", "Монако" и "Манчестер Сити", став также обладателем "Золотого мяча" в 1995 году.

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