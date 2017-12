Обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии

КИЕВ, 27 дек - РИА Новости Украина. Знаменитый футболист, бывший игрок "Милана" 51-летний Джордж Веа одержал победу во втором туре президентских выборов в Либерии.

Во втором туре голосования Веа одержал победу в 12 из 15 округов, сообщает агентство EWN.

Веа уверенно опередил своего оппонента, действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая, который стоял во главе государства последние 12 лет, и станет 25-м президентом Либерии.

"С глубокими чувствами я хочу сказать вам спасибо, люди Либерии, это честь для меня быть избранным сегодня. Это большая надежда", - прокомментировал Веа итоги голосования.

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017