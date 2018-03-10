На место проведения манифестации привлечены дополнительные силы полиции. Правоохранителям пришлось разнимать протестующих и их оппонентов. Конный патруль не дает демонстрантам подойти к памятнику конфедератам.
В Киеве у Администрации президента прошел митинг вкладчиков банков, в Италии продолжается спасательная операция после столкновения двух поездов, а в Одессе активисты заблокировали в отеле польскую делегацию.
Во время инцидента на Джонсоне был бронежилет, при себе он имел три единицы оружия: пистолеты Glock, Fraser и карабин "Сайга". По данным одного из источников, все оружие злоумышленник, вероятно, приобрел законно.
Спецкор радиостанции Голос Столицы в США Рустем Сафронов сообщил, что в стране никуда не исчезли гетто, в негритянских кварталах царит чудовищная бедность и эти проблемы можно решить только значительными усилиями.
По словам шеф полиции Далласа, стрелок оставил послание, когда был окружен полицейскими в одном из городских гаражей после преследования. Следователи проводят обыск в квартире преступника, чтобы установить значение написанного.
В качестве меры предосторожности был производен повторный обыск, добавили полицейские. После проверки первых двух этажей сотрудникам полиции предоставили доступ к их автомобилям и разрешили покинуть здание.
Cтрельбу по офицерам устроил 25-летний темнокожий житель Далласа Мика Джонсон. В ходе переговоров с полицией он заявил, что стрелял в белых и офицеров, мотивируя свой поступок произошедшими недавно убийствами афроамериканцев белыми полицейскими.
Сообщения были анонимные, в них говорится, что атаки якобы могут быть совершены "по всему городу". Штаб управления полиции в настоящее закрыт, на место прибыл спецназ, который оцепил территорию вокруг здания.
Города США охватили массовые протесты против очередных убийств афроамериканцев полицейскими, во время которых в Далласе было спланировано убито несколько белых полицейских на фоне важного этапа острой президентской гонки в США.
В американском Далласе появился стихийный мемориал в память о пяти правоохранителях, погибших от рук снайпера в ходе протестов против полицейского насилия. Жители города приносят цветы к двум полицейским машинам возле здания департамента полиции.
В американском Далласе в ходе протестов были убиты пятеро полицейских, НАТО разместит батальоны в Польше и Прибалтике, из США выслали двух российских дипломатов, а КНДР запустила очередную баллистическую ракету.
Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест назвал преждевременными выводы о том, что преступление было совершено на почве ненависти. По его данным, полиция также не нашла связи стрелка с терроризмом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".