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    Даллас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Первый украинский вертолет Надежда
    Хроника 19 августа: первый украинский вертолет, подозрения "Интеру"
    10:55 20.08.2017
    1137
    На Закарпатье расстреляли местного жителя, полиция подозревает телеканал "Интер" в финансировании терроризма, а предприятие "Мотор Сич" представило первый украинский вертолет.
    В Далласе люди массово протестуют против расизма
    В Далласе люди массово протестуют против расизма, произошли стычки
    07:30 20.08.2017
    167
    На место проведения манифестации привлечены дополнительные силы полиции. Правоохранителям пришлось разнимать протестующих и их оппонентов. Конный патруль не дает демонстрантам подойти к памятнику конфедератам.
    Стрельба в Далласе
    Выстрелы в Далласе. Полиция эвакуировала здание отеля из-за стрельбы
    02:39 04.07.2017
    39
    Выстрелы были слышны в одном из номеров отеля на пятом этаже. На место происшествия прибыла полиция. Информация о пострадавших пока не поступала.
    Акция протеста предпринимателей в Киеве против всоких налогов и Дмитрия Кучерова
    Фотоитоги 13 июля: митинг в Киеве, авария в Италии, блокирование польской делегации в Одессе 
    18:49 13.07.2016
    219
    В Киеве у Администрации президента прошел митинг вкладчиков банков, в Италии продолжается спасательная операция после столкновения двух поездов, а в Одессе активисты заблокировали в отеле польскую делегацию.
    Беспорядки в Далласе
    Стрелок из Далласа имел при себе карабин "Сайга" – ТВ
    04:16 13.07.2016
    162Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Во время инцидента на Джонсоне был бронежилет, при себе он имел три единицы оружия: пистолеты Glock, Fraser и карабин "Сайга". По данным одного из источников, все оружие злоумышленник, вероятно, приобрел законно.
    Акции протеста в Нью-Йорке в связи с убийствами полицейскими двух афроамериканцев
    Спецкор: расовая проблема в США не исчезла, просто о ней перестали говорить
    09:47 12.07.2016
    293Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Спецкор радиостанции Голос Столицы в США Рустем Сафронов сообщил, что в стране никуда не исчезли гетто, в негритянских кварталах царит чудовищная бедность и эти проблемы можно решить только значительными усилиями.
    Беспорядки в Далласе
    Стрелок из Далласа оставил предсмертное послание кровью на стене
    20:44 10.07.2016
    456Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    По словам шеф полиции Далласа, стрелок оставил послание, когда был окружен полицейскими в одном из городских гаражей после преследования. Следователи проводят обыск в квартире преступника, чтобы установить значение написанного.
    Беспорядки в Далласе
    Полиция Далласа завершила обыск полицейской парковки
    04:31 10.07.2016
    48Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    В качестве меры предосторожности был производен повторный обыск, добавили полицейские. После проверки первых двух этажей сотрудникам полиции предоставили доступ к их автомобилям и разрешили покинуть здание.
    В сети появились кадры убийства полицейских в Далласе (18+). Видео
    В сети появились кадры убийства полицейских в Далласе (18+) 
    02:20 10.07.2016
    1541Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Cтрельбу по офицерам устроил 25-летний темнокожий житель Далласа Мика Джонсон. В ходе переговоров с полицией он заявил, что стрелял в белых и офицеров, мотивируя свой поступок произошедшими недавно убийствами афроамериканцев белыми полицейскими.
    Беспорядки в Далласе
    Полиция Далласа получила новые угрозы по поводу атак на полицейских
    02:11 10.07.2016
    78
    Сообщения были анонимные, в них говорится, что атаки якобы могут быть совершены "по всему городу". Штаб управления полиции в настоящее закрыт, на место прибыл спецназ, который оцепил территорию вокруг здания.
    Акции протеста в Нью-Йорке в связи с убийствами полицейскими двух афроамериканцев
    США, нетерпимость XXI века: полицейский расизм и месть полисменам
    18:01 09.07.2016
    11248Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Города США охватили массовые протесты против очередных убийств афроамериканцев полицейскими, во время которых в Далласе было спланировано убито несколько белых полицейских на фоне важного этапа острой президентской гонки в США.
    В Далласе чтят память погибших полицейских. Видео
    Даллас чтит память убитых полицейских 
    16:45 09.07.2016
    213Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    В американском Далласе появился стихийный мемориал в память о пяти правоохранителях, погибших от рук снайпера в ходе протестов против полицейского насилия. Жители города приносят цветы к двум полицейским машинам возле здания департамента полиции.
    Беспорядки в Далласе
    Обзор ИноСМИ: далласский стрелок, батальоны НАТО в Европе, высылка дипломатов РФ
    11:12 09.07.2016
    312Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    В американском Далласе в ходе протестов были убиты пятеро полицейских, НАТО разместит батальоны в Польше и Прибалтике, из США выслали двух российских дипломатов, а КНДР запустила очередную баллистическую ракету.
    Беспорядки в Далласе
    Выстрелы в Далласе: месть полицейским и новые жертвы
    09:19 09.07.2016
    541Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Спланированным нападением на полицейских назвал инцидент со стрельбой в техасском Далласе президент США Барак Обама. В результате погибли пятеро человек.
    Беспорядки в Далласе
    Раненые во время стрельбы в Далласе полицейские выписаны из больницы
    07:48 09.07.2016
    75Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    К вечеру пятницы офицеры полиции, получившие ранения, были выписаны из больницы. Всего при стрельбе двенадцать полицейских получили ранения, пятеро из них погибли.
    Беспорядки в Далласе
    Мэр Далласа сообщил новые подробности убийства полицейских
    03:54 09.07.2016
    276Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Стрельба в Далласе началась в минувший четверг вечером во время акции протеста против убийства белыми полицейскими двух афроамериканцев в штатах Луизиана и Миннесота.
    На месте беспорядков в Далласе
    Стрелок из Далласа, убивший пятерых полицейских, служил в Афганистане
    00:48 09.07.2016
    558Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Согласно докладу полиции, Мика Хавьер Джонсон ранее проходил службу в ВС США. По данным СМИ, он служил в Афганистане, однако провел в рядах ВС всего около полутора лет.
    Беспорядки в Далласе
    Власти США не видят связи стрелка из Далласа с терроризмом
    00:34 09.07.2016
    41Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест назвал преждевременными выводы о том, что преступление было совершено на почве ненависти. По его данным, полиция также не нашла связи стрелка с терроризмом.
    Беспорядки в Далласе
    ООН отреагировала на убийства полицейских в Далласе
    20:20 08.07.2016
    167Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    В заявлении пресс-службы ООН говорится, что совершившие нападение на полицейских в Далласе "усугубили страдания многих в США в связи с убийством двух афроамериканцев за последние дни".
    Беспорядки в Далласе
    СМИ назвали имя подозреваемого в стрельбе в Далласе
    19:13 08.07.2016
    310Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Подозреваемый в убийстве полицейских в Далласе Мик Ксавьер Джонсон проживал в районе Далласа, не имел уголовного прошлого и связей с террористическими группировками.
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