По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
Поскольку деньги по оплате сделки двигались через Эстонию, хотя танки и не проходили через территорию республики, фирма TransLogistic нарушила закон о торговле стратегическими товарами, сообщают местные СМИ.
Перед отправкой в течение трех недель все военнослужащие очередной ротации успешно прошли боевое слаживание в Херсонской области. Кроме общевойсковых дисциплин армейцы сдали тесты по английскому языку.
Тренировку по стрельбе из штатных видов стрелкового оружия провели украинские военнослужащие из состава 10 отдельного вертолетного отряда, входящего в состав миротворческой миссии Объединенных наций в Демократической республике Конго.
Украинские вертолетчики из состава миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго за последние 5 месяцев совершили более 1600 вылетов. В последнее время количество вылетов значительно возросло.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".