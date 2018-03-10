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    Конго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    На месте падения военного транспортного самолета Ан-12 в Конго
    МИД сообщил о гибели украинца при крушении самолета в Конго
    16:16 09.10.2017
    63
    Как сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Украины, "в ДР Конго официально подтвердили гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго".
    Украинские летчики миссии ООН в ДР Конго
    Смерть в Конго. Жданов: миротворческие миссии не дают гарантий солдатам
    12:25 02.10.2017
    364
    Конго полностью обеспечивает условия работы для военного экипажа, поэтому уйти от ответственности за гибель украинских летчиков не удастся, заявил эксперт Олег Жданов.
    Катастрофа Ан-12 в Конго
    В Конго подтвердили смерть украинцев при крушении самолета
    15:42 01.10.2017
    983
    Консул Украины в Конго проверяет информацию о гибели украинцев при крушении самолета в одном из районов Киншасы, сообщила в воскресенье официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца.
    Появились жуткие кадры на месте падения самолета в Конго, где могли быть украинцы
    Появились жуткие кадры c места падения самолета в Конго, где могли быть украинцы
    12:39 01.10.2017
    553
    Как сообщают источники, на борту Ан-12 находились 12 человек, среди них 3 украинцев. МИД Украины пока не прокомментировал эту информацию.
    Катастрофа Ан-12 в Конго
    Среди погибших летчиков Ан-12 в Конго есть украинцы - СМИ
    23:14 30.09.2017
    978
    По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
    Игрок ФК Динамо Дьемерси Мбокани
    Нападающий "Динамо" решил больше не выступать за свою национальную сборную
    14:21 18.08.2017
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    По словам главного тренера сборной Конго по футболу Жана Ибенге, нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани после Кубка Африки в Габоне попросил больше не вызывать его в сборную.
    Кровь. Архивное фото
    В Конго вооруженные люди обезглавили 40 полицейских - СМИ
    15:44 25.03.2017
    1376
    Согласно информации, боевики группировки Камуина Нсапу совершили атаку на местную полицию в пятницу. Они похитили у полицейских оружие и угнали автомобили.
    Шахтер. Архивное фото
    При обвале на шахте в ДР Конго погибли 20 человек - СМИ
    20:34 18.12.2016
    62
    Согласно информации, обвал на шахте в Демократической Республике Конго произошел в ночь на воскресенье в провинции Южное Киву. Другие подробности происшествия не сообщаются.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Эстонскую фирму поймали на незаконной торговле украинскими танками - СМИ
    13:28 20.04.2016
    593
    Поскольку деньги по оплате сделки двигались через Эстонию, хотя танки и не проходили через территорию республики, фирма TransLogistic нарушила закон о торговле стратегическими товарами, сообщают местные СМИ.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Столкновения в столице Конго: погибли 17 человек
    07:59 06.04.2016
    55
    В результате столкновений на юге столицы, погибли "три представителя сил безопасности, два мирных жителя и 12 нападавших".
    Украина направляет 250 новых миротворцев в Конго в рамках миссии ООН
    Украина направляет 250 новых миротворцев в ДР Конго в рамках миссии ООН
    23:19 09.02.2016
    210
    Перед отправкой в течение трех недель все военнослужащие очередной ротации успешно прошли боевое слаживание в Херсонской области. Кроме общевойсковых дисциплин армейцы сдали тесты по английскому языку.
    Тюрьма. Архивное фото
    Пятьдесят заключенных сбежали из тюрьмы в ДР Конго
    16:59 08.01.2016
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    В ДРК сохраняется нестабильная обстановка, несмотря на подписание 12 декабря соглашения о мире между правительством и боевиками конголезской группировки М23.
    Из Украины в Конго грузовым самолетом Ан-124 Руслан для украинского национального контингента доставлены вертолеты и авиационное имущество
    Украинские миротворцы в ДР Конго: военным доставили вертолеты 
    10:14 23.12.2015
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    Военным 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации доставили авиационную технику и имущество, необходимое для выполнения задач.
    В Конго украинскому подразделению вручили медали ООН За службу миру
    В Конго украинскому подразделению вручили медали ООН "За службу миру" 
    21:36 06.12.2015
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    В воскресенье в базовом лагере 18 отдельного вертолетного отряда, который выполняет задачи Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, состоялся "Парад медалей".
    Военнослужащие национального контингента в ДР Конго приняли участие в Параде медалей Миссии ООН
    Украинские военные в ДР Конго приняли участие в "Параде медалей" 
    16:49 13.11.2015
    162
    Военнослужащие национального контингента в ДР Конго, в том числе и украинские военные, приняли участие в "Параде медалей" Миссии ООН по стабилизации в этой африканской стране.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    Первый судебный процесс о геноциде начался в Конго
    23:30 14.08.2015
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    Обвинения предъявлены 34 представителям этнических общностей луба и тва, которые проживают на юго-востоке страны и находятся в состоянии конфликта с мая 2013 года.
    В Африке украинские миротворцы миссии ООН потренировались в стрельбе из штатного вооружения
    Тренировочная стрельба украинских миротворцев в ДР Конго 
    13:49 10.08.2015
    210
    Тренировку по стрельбе из штатных видов стрелкового оружия провели украинские военнослужащие из состава 10 отдельного вертолетного отряда, входящего в состав миротворческой миссии Объединенных наций в Демократической республике Конго.
    Украинские вертолетчики в ДР Конго
    Украинские вертолетчики в ДР Конго 
    20:29 15.07.2015
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    Украинские вертолетчики из состава миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго за последние 5 месяцев совершили более 1600 вылетов. В последнее время количество вылетов значительно возросло.
    Здание МИД Украины
    В МИД рассказали о причинах аварии АН-26 в ДРК, в которой погибли 5 украинцев
    17:12 31.12.2014
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    По словам спикера МИД Украины Евгения Перебийниса, тела украинцев найдены, а на месте аварии АН-26 в ДР Конго работает комиссия гражданской авиации.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    В столкновениях на границе Конго и Бурунди убиты 14 человек
    21:44 30.12.2014
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    Представители армии сообщили, что в данный момент боевики скрываются от преследования.
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