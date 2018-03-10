По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
Самолет Ан-12, рухнувший в Южном Судане, летал под кодом Asia Airways, эксплуатировался южносуданской авиакомпанией Allied Services Limited, но выполнял заказы авиаперевозчика, зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах.
На борту рухнувшего самолета Ан-12 в Южном Судане было 18 человек, трое выжили, все они являются гражданами Южного Судана, сообщил агентству Sputnik представитель президента Южного Судана Атени Век Атени.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".