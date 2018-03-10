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    Ан-12

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Катастрофа Ан-12 в Конго
    Среди погибших летчиков Ан-12 в Конго есть украинцы - СМИ
    23:14 30.09.2017
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    По информации СМИ, среди погибших 12 летчиков разбившегося военного самолета Ан-12 могли быть трое украинцев. По словам очевидца крушения самолета, он загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.
    Рухнувший Ан-12 в Южном Судане
    В Южном Судане найдены оба черных ящика разбившегося Ан-12
    12:14 10.11.2015
    196Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    На берегу реки неподалеку от города Джуба продолжается поисковая операция на месте крушения транспортного самолета. Найдены самописцы, находившиеся на борту лайнера.
    Эвакуация тел погибших в авиакатастрофе Ан-12 в Южном Судане
    Эвакуация тел погибших в авиакатастрофе Ан-12 в Южном Судане 
    03:22 05.11.2015
    828Крушение Ан-12 в Южном Судане
    Самолет Ан-12, рухнувший в Южном Судане, летал под кодом Asia Airways, эксплуатировался южносуданской авиакомпанией Allied Services Limited, но выполнял заказы авиаперевозчика, зарегистрированного в Объединенных Арабских Эмиратах.
    Фото рухнувшего Ан-12 в Южном Судане
    Тела 36 жертв найдены на месте крушения Ан-12 в Южном Судане - Минтранс
    17:09 04.11.2015
    149Крушение Ан-12 в Южном Судане
    На месте авиакатастрофы на берегу реки Белый Нил продолжается поисковая операция. При крушении погибли и все члены экипажа: гражданин России и пять граждан Армении.
    Крушение Ан-12 с российским экипажем в Южном Судане. Видео
    Крушение Ан-12 с российским экипажем в Южном Судане 
    13:47 04.11.2015
    583Крушение Ан-12 в Южном Судане
    На борту рухнувшего самолета Ан-12 в Южном Судане было 18 человек, трое выжили, все они являются гражданами Южного Судана, сообщил агентству Sputnik представитель президента Южного Судана Атени Век Атени.
    Рухнувший Ан-12 в Южном Судане
    На борту рухнувшего в Южном Судане Ан-12 были 5 россиян - посольство Украины
    12:49 04.11.2015
    174Крушение Ан-12 в Южном Судане
    Упавший грузовой самолет выполнял заказ по перевозке для неустановленной нефтяной компании. Дипломаты сейчас выясняют национальность погибших пассажиров, экипаж состоял из российских пилотов.
    На территории государственного предприятия Антонов
    ГП "Антонов" проверяет информацию об упавшем грузовом АН-12 в Южном Судане
    11:19 04.11.2015
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    Специалисты украинского авиапроизводителя выясняют бортовой номер упавшего самолета Ан-12, на борте которого находилось до 20 человек. Выжили только двое.
    Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
    Янукович соболезнует в связи с катастрофой Ан-12 под Иркутском
    15:21 27.12.2013
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    Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи катастрофой самолета Ан-12, в которой погибли люди.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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