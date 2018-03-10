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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Министерство иностранных дел Украины
    МИД: семь граждан Украины погибли в результате ДТП в Польше
    14:13 05.06.2014
    246
    Семь граждан Украины погибли, еще трое получили ранения в результате ДТП в польском городе Гоголин, сообщает в четверг департамент информационной политики МИД Украины.
    Лондон. Вестминстерское Аббатство и Биг Бен
    Один человек погиб, 13 получили ранения в ДТП с автобусом в Лондоне
    07:54 04.06.2014
    49
    По меньшей мере один человек погиб и еще тринадцать получили ранения в результате ДТП с участием автобуса на востоке Лондон.
    Полиция. Архивное фото
    Не менее 37 человек госпитализированы после ДТП в Чикаго
    07:29 04.06.2014
    37
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    Пять человек остаются в больницах после аварии поезда в Подмосковье
    12:59 02.06.2014
    8
    Девять из 14 пострадавших, находившихся на лечении в московских больницах после столкновения двух поездов в Подмосковье, уже выписаны, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
    Самолет Gulfstream IV
    Семь человек погибли при аварии самолета на ВПП в США - ТВ
    11:58 01.06.2014
    33
    Жертвами крушения небольшого частного самолета в аэропорту американского города Бедфорд, штат Массачусетс, стали семь человек, передает телеканал CNN.
    Вертолет Ми-8
    Авария с вертолетом Ми-8 произошла в Мурманской области - МЧС РФ
    09:37 01.06.2014
    50
    Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту пропал утром в воскресенье в Мурманской области, два человека госпитализированы, судьба остальных остается неясной, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    Госпитализация в Мексике. Архивное фото
    Жертвами крупного ДТП в Нигерии стали 14 человек
    09:59 30.05.2014
    17
    Жертвами крупного ДТП с участием микроавтобуса и автопоезда в штате Эдо на юге Нигерии стали 14 человек, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Микроавтобус под Киевом попал под "товарняк": 3 погибли, 4 пострадали
    08:45 30.05.2014
    7
    Микроавтобус в Киевской области, не обратив внимания на шлагбаум, выехал на железнодорожные пути: три человека погибли, четверо пострадали.
    Индия. Машина скорой помощи
    Двенадцать человек погибли, около 50 пострадали в ДТП на севере Индии
    09:12 28.05.2014
    19
    Автобус с людьми в среду упал в овраг в северном индийском штате Уттар-Прадеш, 12 человек погибли, около 50 пострадали.
    Госпитализация в Мексике. Архивное фото
    Один человек погиб, 18 ранены при ДТП автобуса с туристами в Мексике
    17:17 26.05.2014
    10
    Один человек погиб, еще 18 человек получили ранения при дорожно-транспортном происшествии в Мексике с участием туристического автобуса, на борту которого находились 26 граждан Южной Кореи.
    ДТП с автобусом. Архивное фото
    Пассажирский автобус упал в овраг в Перу, погибли 16 человек - СМИ
    13:31 24.05.2014
    21
    Пассажирский автобус упал в овраг в провинции Арекипа в Перу, погибли 16 человек, семеро получили ранения, сообщает в субботу телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
    Возле турецкой шахты, где произошел взрыв
    Десятки турецких шахтеров проводят сидячую забастовку в Соме
    15:52 21.05.2014
    1
    Около пятидесяти шахтеров проводят сидячую акцию протеста перед зданием местной администрации в городе Сома, где 13 мая в результате аварии погиб 301 человек.
    Сотрудники скорой помощи в РФ
    В больницах остаются 23 пострадавших в аварии поездов в Подмосковье
    22:19 20.05.2014
    17
    В больницах Москвы и Подмосковья остаются 23 пострадавших при столкновении двух поездов в Московской области во вторник, сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    У МИД нет информации о пострадавших в аварии в Подмосковье украинцах
    19:35 20.05.2014
    99
    МИД Украины не имеет информации о пострадавших украинцах в железнодорожной аварии в Подмосковье, сообщает во вторник департамент информационной политики ведомства.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    Киев уточняет принадлежность попавшего в аварию товарняка в России
    14:47 20.05.2014
    15
    Администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" проверяет информацию СМИ о том, что грузовой поезд, который столкнулся с пассажирским поездом в Подмосковье, принадлежит Украине.
    Скорая помощь. Архивное фото
    Трое украинцев госпитализированы из-за ДТП в Азербайджане
    13:52 20.05.2014
    12
    Один человек скончался, шестеро, включая трех граждан Украины, были госпитализированы в результате столкновения машин марок Toyota и Renault, произошедшего в Сиязаньском районе Азербайджана.
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Подмосковье
    Число пострадавших в аварии поездов в Подмосковье выросло до 45
    13:35 20.05.2014
    10
    Пять человек погибли и еще 45 пострадали при столкновении поездов в Подмосковье, привел РИА Новости уточненные данные представитель оперативного штаба на месте ЧС.
    Грузовой состав сошел с рельс
    РЖД: 16 грузовых вагонов сошли с рельс, повреждены два пассажирских
    13:16 20.05.2014
    22
    Шестнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Подмосковье, в результате столкновения с ними повреждены два вагона пассажирского поезда Москва-Кишинев, сообщила пресс-служба инфраструктурной госмонополии "Российские железные дороги".
    Похороны погибших на шахте в Турции
    Число погибших в аварии на шахте в Турции превысило 300 человек
    13:51 17.05.2014
    22
    Число погибших в результате аварии на шахте в турецком городе Сома выросло до 301 человека, сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Танера Йылдыза
    Возле шахты в Турции, где произошел взрыв
    Правящая партия Турции заявляет о проверках на шахте в Сома
    14:55 16.05.2014
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    Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в Турции сообщила, что за последние пять лет проверки на шахте в городе Сома, авария на которой унесла жизни 284 человек, проводились 11 раз.
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