Девять из 14 пострадавших, находившихся на лечении в московских больницах после столкновения двух поездов в Подмосковье, уже выписаны, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту пропал утром в воскресенье в Мурманской области, два человека госпитализированы, судьба остальных остается неясной, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Шестнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Подмосковье, в результате столкновения с ними повреждены два вагона пассажирского поезда Москва-Кишинев, сообщила пресс-служба инфраструктурной госмонополии "Российские железные дороги".
Число погибших в результате аварии на шахте в турецком городе Сома выросло до 301 человека, сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Турции Танера Йылдыза
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".