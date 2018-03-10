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    Руанда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Президент США Дональд Трамп
    Бедный Трамп. Поди разбери, где Руанда, где Украина - Павлив
    09:39 30.01.2018
    3065Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, для президента США Дональда Трампа Руанда выглядит более европейской и демократичной, чем Украина.
    Человеческие черепа в мемориальном центре геноцида в городе Ньямата
    Католическая церковь Руанды извинилась за участие в геноциде
    05:59 21.11.2016
    113
    В заявление католической церкви Руанды также указывается, что церковные служители участвовали в планировании и оказании помощи при совершении геноцида.
    Дым из труб. Архивное фото
    В Руанде 150 стран договорились сократить использование парниковых газов
    11:18 15.10.2016
    136
    Все страны мира будут разделены на три группы, каждая из которых будет иметь разный конечный срок сокращения использования промышленных гидрофторуглеродовых газов.
    Здание ООН. Архивное фото
    Трибунал ООН подтвердил приговор экс-лидерам Руанды, виновным в геноциде
    12:25 29.09.2014
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    Апелляционная палата на открытом заседании подтвердила приговор о пожизненном наказании, вынесенный судом первой инстанции.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Пациент с подозрением на лихорадку Эбола помещен в карантин в Руанде
    07:24 11.08.2014
    36Вирус Эбола шагает по планете
    Врачи в Руанде поместили в карантин пациента, который, предположительно, мог заразиться лихорадкой Эбола, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Руанды.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    Пятнадцать человек погибли после кораблекрушения между Руандой и ДРК
    11:35 22.06.2014
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    Корабль потерпел крушение на озере на границе между Руандой и Демократической республикой Конго, утонули не менее 15 человек, передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    Столкновения между войсками ДРК и Руанды идут второй день подряд
    11:00 12.06.2014
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    В ходе столкновений было использовано огнестрельное оружие, к месту боевых действий также были направлены несколько единиц бронетехники.
    Обрушение здания
    Здание обрушилось в Руанде, около 100 человек могут быть под обломками
    19:20 14.05.2013
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    Здание обрушилось в городе Ньягатаре (Nyagatare) на северо-востоке Руанды, около 100 человек могут находиться под завалами, три человека погибли.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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