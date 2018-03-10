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Тег
Руанда
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Бедный Трамп. Поди разбери, где Руанда, где Украина - Павлив
09:39 30.01.2018
3065
Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
По мнению политического эксперта Михаила Павлива, для президента США Дональда Трампа Руанда выглядит более европейской и демократичной, чем Украина.
Католическая церковь Руанды извинилась за участие в геноциде
05:59 21.11.2016
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В заявление католической церкви Руанды также указывается, что церковные служители участвовали в планировании и оказании помощи при совершении геноцида.
В Руанде 150 стран договорились сократить использование парниковых газов
11:18 15.10.2016
136
Все страны мира будут разделены на три группы, каждая из которых будет иметь разный конечный срок сокращения использования промышленных гидрофторуглеродовых газов.
Трибунал ООН подтвердил приговор экс-лидерам Руанды, виновным в геноциде
12:25 29.09.2014
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Апелляционная палата на открытом заседании подтвердила приговор о пожизненном наказании, вынесенный судом первой инстанции.
Пациент с подозрением на лихорадку Эбола помещен в карантин в Руанде
07:24 11.08.2014
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Вирус Эбола шагает по планете
Врачи в Руанде поместили в карантин пациента, который, предположительно, мог заразиться лихорадкой Эбола, передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Руанды.
Пятнадцать человек погибли после кораблекрушения между Руандой и ДРК
11:35 22.06.2014
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Корабль потерпел крушение на озере на границе между Руандой и Демократической республикой Конго, утонули не менее 15 человек, передает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Столкновения между войсками ДРК и Руанды идут второй день подряд
11:00 12.06.2014
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В ходе столкновений было использовано огнестрельное оружие, к месту боевых действий также были направлены несколько единиц бронетехники.
Здание обрушилось в Руанде, около 100 человек могут быть под обломками
19:20 14.05.2013
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Здание обрушилось в городе Ньягатаре (Nyagatare) на северо-востоке Руанды, около 100 человек могут находиться под завалами, три человека погибли.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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