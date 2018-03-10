Одной из жертв стал 40-летний мужчины, которого поразила молния при спуске с Бабьей горы в Западных Бескидах, тело другого мужчины, которого также застала стихия, было обнаружено в разлившемся потоке в Щирке.
Среди погибших три женщины и четыре ребенка, которые работали в поле, когда началась сильная гроза. Электрические разряды убили семерых человек, еще двое пострадали. Еще один крестьянин погиб по той же причине в городе Окампо.
Представитель авиакомпании Icelandair заявил, что решение пилота продолжать полет оправдано, поскольку проверка технических систем самолета после попадания молнии не выявила в них никаких неисправностей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".