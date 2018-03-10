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    молнии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Молния. Архивное фото
    В Черниговской области молния убила курсанта военного училища
    13:47 21.09.2017
    227
    Трагедия произошла в пгт Гончаровское в воинской части 30-го механизированного батальона. Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.
    Молния. Архивное фото
    В Житомирской области от удара молнии погиб мужчина
    20:09 28.08.2017
    109
    Несчастный случай произошел в воскресенье, 27 августа, в селе Терновка Новоград-Волынского района. Гроза застала 46-летнего мужчину в поле, он погиб на месте.
    Норвежец заснял удар молнии, разгромившей его задний двор. Видео
    В нескольких метрах. Норвежец снял удар молнии в собственный дом 
    23:20 26.08.2017
    317
    Норвежец, проживающий в коммуне Ерстад, снимал молнии на улице возле своего дома, когда одна из них ударила в нескольких метрах от него. В кадр попала яркая вспышка, фоном слышно сильный удар.
    От удара молнии во Львове погиб мужчина с маленькой дочкой
    От удара молнии во Львове погиб мужчина с маленькой дочкой (18+)
    16:00 29.06.2017
    801
    По информации СМИ, в результате происшествия погиб 30-летний мужчина и 9-летняя девочка, еще один мужчина примерно того же возраста и его 11-летний сына госпитализированы.
    Молния
    В Боливии молнией убиты пять человек
    23:44 29.08.2016
    136Природные катаклизмы по всему миру.
    Трагедия произошла в городе Сан-Лоренсо департамента Бени. Группа людей пыталась спрятаться от непогоды в сарае, и именно в него ударила молния. Среди погибших – двое несовершеннолетних.
    Удивительный световой эффект молнии в Днепре. Видео
    Удивительный световой эффект молнии в Днепре 
    22:37 22.08.2016
    424
    Захватывающую и мощную молнию сумели запечатлеть ночью жители Днепра. Один из горожан выложил в сеть кадры с впечатляющим по своей мощи разрядом в районе проспекта Поля (бывшая ул. Кирова).
    Молния. Архивное фото
    Более 40 человек пострадали от удара молнии на рок-фестивале в Германии
    05:56 04.06.2016
    200
    Восемь человек серьезно пострадали: одного пострадавшего даже пришлось реанимировать. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, пожарной службы и немецкого Красного креста.
    Мощная буря прошла над Польшей
    Жертвами бури и ударов молнии в Польше стали два человека
    06:43 29.05.2016
    191Природные катаклизмы по всему миру.
    Одной из жертв стал 40-летний мужчины, которого поразила молния при спуске с Бабьей горы в Западных Бескидах, тело другого мужчины, которого также застала стихия, было обнаружено в разлившемся потоке в Щирке.
    Гроза. Архивное фото
    В Крыму женщина и ребенок выжили после попадания молнии
    20:15 16.05.2016
    372
    По информации ГУ МЧС России по Республике Крым, удар молнии произошел примерно в 16.00 и пришелся в зонт, под которым укрывались от дождя женщина и ребенок, состояние обеих тяжелое.
    Молния
    Восемь человек погибли в Мексике от ударов молний
    07:29 25.07.2015
    95
    Среди погибших три женщины и четыре ребенка, которые работали в поле, когда началась сильная гроза. Электрические разряды убили семерых человек, еще двое пострадали. Еще один крестьянин погиб по той же причине в городе Окампо.
    Фестиваль Rock am Ring
    Число пострадавших от молнии на Rock am Ring в Германии увеличилось до 33
    09:33 07.06.2015
    596
    Инцидент произошел в ночь на субботу на аэродроме рядом с городом Мендиг. Ранее сообщалось о 27 раненых, шесть из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
    Молния
    Молния пробила дыру в носу авиалайнера, летевшего из Исландии в США
    23:56 09.04.2015
    397
    Представитель авиакомпании Icelandair заявил, что решение пилота продолжать полет оправдано, поскольку проверка технических систем самолета после попадания молнии не выявила в них никаких неисправностей.
    Молния
    Молния ударила в трансформатор в Австралии: один человек погиб
    06:39 03.02.2015
    57
    Инцидент произошел во время грозы приблизительно в 09:30 утра по местному времени недалеко от торгового комплекса. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полиция.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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