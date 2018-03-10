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    Исландия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 74
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    Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
    Мусульмане и евреи выступили против запрета обрезания в Исландии
    15:24 20.02.2018
    199
    Отметим, что законопроект предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы за обрезание без медицинских показаний. По мнению противников законопроекта, данный поступок сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неприемлемой.
    Гигантский айсберг, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island
    NASA обнародовало снимок гигантского расколовшегося айсберга
    17:17 02.01.2018
    614
    На фотографии видна гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.
    Полиция Исландии
    Автобус с туристами попал в ДТП в Исландии: есть жертва
    10:28 28.12.2017
    52
    После столкновения с легковым автомобилем, в котором путешествовали туристы из Литвы, автобус вылетел с главной туристической дороги примерно в 250 км к востоку от столицы Рейкьявика.
    В Исландии появился парящий пешеходный переход. Видео
    В Исландии экспериментируют с трехмерной разметкой переходов 
    05:28 09.11.2017
    266
    В исландском городе Исафьордюре полосы пешеходного перехода заставили "парить" над землей. Подобный визуальный эффект достигается за счет объемного рисунка "зебры".
    Акция у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
    Мировые тренды: выборы в Исландии, непокорная Каталония
    12:26 29.10.2017
    263Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Мировые СМИ пишут о призывах к сопротивлению в Каталонии, анализируют "очередные внеочередные" выборы в Исландии и отмечают долгосрочные амбиции немецкого политика Алисы Вайдель.
    Исландская певица Бьорк
    Певица Бьорк рассказала о домогательствах
    11:44 16.10.2017
    402Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Знаменитая исландская певица и актриса Бьорк призналась в том, что в начале своей актерской карьеры так же пострадала от домогательств со стороны датского режиссера.
    Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон
    Президент Исландии сломал нос при падении в ванной
    02:57 14.10.2017
    149
    После падения президент был сразу доставлен в больницу, где ему наложили швы. Кроме перелома носа Гвюдни Йоуханнессон ушиб лоб.
    Государственный флаг Исландии в исландском городе Коупавогюр
    Сборная Исландии установила новый рекорд, пробившись на ЧМ-2018
    14:08 10.10.2017
    411ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Сборная Исландии впервые в своей истории попала на чемпионат мира по футболу. Кроме того, впервые в финале турнира сыграет команда страны с населением 330 тысяч человек.
    Матч отбора на ЧМ-2018 между сборными Исландии и Украины
    Исландия vs Украина. Видео голов 
    00:23 06.09.2017
    891ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Поединок в Рейкьявике завершился победой хозяев со счетом 2:0. ​В параллельных матчах группы "I" сборная Турции дома обыграла команду Хорватии — 1:0, а сборная Финляндии на выезде так же со счетом 1:0 обыграла команду Косово.
    Матч Исландия - Украина
    Украина проиграла Исландии в отборочном матче на ЧМ-2018
    23:36 05.09.2017
    1320ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Матч, прошедший во вторник вечером в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Оба гола в ворота украинцев во вором тайме забил Гильфи Сигурдссон.
    Отборочный матч на ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии.Архивное фото
    Исландия удваивает счет в матче против Украины
    23:10 05.09.2017
    377ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Счет в важном для обеих команд матче на 68-ой минуте удвоил автор первого гола - Гильфи Сигурдссон.
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Определен состав сборной Украины на матч против Исландии
    15:41 05.09.2017
    587
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко внес в заявку 23 игрока. Виктор Цыганков, Владимир Шепелев и Евгений Шахов в нее не попали. Матч стартует в 21.45 по киевскому времени в Рейкьявике.
    На месте инцидента в международном аэропорту Кеблавик в 50 километрах от столицы Исландии
    ЧП в исландском аэропорту: парень захватил авто и врезался в здание
    04:29 21.08.2017
    178
    По данным местных СМИ, молодой человек сначала поднял руки вверх, сделав вид, что сдается, но когда к нему подошел полицейский, мужчина ударил стража порядка. Далее он захватил машину и въехал на ней в зал прибытия аэропорта.
    Государственный флаг Исландии в исландском городе Коупавогюр
    Исландия введет безвиз с Украиной
    17:30 12.05.2017
    327Европа открывает для украинцев свои границы
    Посол Украины в Исландии сообщил, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с Европейским Союзом.
    Участница Евровидения от Исланднии SVALA
    Новый скандал Евровидения: участнице от Исландии грозит тюрьма
    15:27 12.05.2017
    2157Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Согласно законодательству Исландии, на национальном флаге запрещено писать или рисовать, а сам флаг можно поднимать лишь на флагштоке, а не запускать в небо. Исполнительница нарушила все эти нормы.
    Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон
    Президент Исландии объяснил свое заявление о запрете ананасов в пицце
    22:27 22.02.2017
    234
    Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон пояснил, что у президентов не должно быть настолько "безграничной власти", чтобы регулировать рецепты блюд. Но лично он для пиццы "рекомендует морепродукты".
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Переговоры о встрече Путина и Трампа не ведутся - Песков
    15:46 15.01.2017
    268Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в воскресенье РИА Новости, на данный момент никаких переговоров о встрече нет.
    Государственный флаг Исландии в исландском городе Коупавогюр
    Исландия готова организовать встречу Путина и Трампа - СМИ
    03:57 15.01.2017
    210Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Согласно заявлению главы МИД Исландии Гудлаугура Тор Тордарсона, если Вашингтон сделает официальный запрос властям Исландии на организацию саммита в Рейкьявике, то это будет воспринято позитивно.
    Дональд Трамп
    О чем пишут в мире: Трамп спровоцировал Китай, захват заложников в Париже
    15:32 03.12.2016
    1784Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Дональд Трамп провоцирует Китай разговором с Тайванем, хакеры пытались украсть у Центробанка России 2,4 млрд рублей, в парижском турагентстве произошел захват заложников, а исландские "пираты" сформируют новое правительство.
    Флаг Исландии
    Правительство Исландии официально ушло в отставку
    20:16 30.10.2016
    112
    Как сообщается, по итогам выборов парламента премьер-министр Исландии Сигюрдюр Инги Йоуханнссон и члены правительства официально сложили полномочия.
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    Мусульмане и евреи выступили против запрета обрезания в Исландии
    15:24 20.02.2018
    199
    Отметим, что законопроект предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы за обрезание без медицинских показаний. По мнению противников законопроекта, данный поступок сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неприемлемой.
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