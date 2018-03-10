Отметим, что законопроект предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы за обрезание без медицинских показаний. По мнению противников законопроекта, данный поступок сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неприемлемой.
Поединок в Рейкьявике завершился победой хозяев со счетом 2:0. В параллельных матчах группы "I" сборная Турции дома обыграла команду Хорватии — 1:0, а сборная Финляндии на выезде так же со счетом 1:0 обыграла команду Косово.
По данным местных СМИ, молодой человек сначала поднял руки вверх, сделав вид, что сдается, но когда к нему подошел полицейский, мужчина ударил стража порядка. Далее он захватил машину и въехал на ней в зал прибытия аэропорта.
Дональд Трамп провоцирует Китай разговором с Тайванем, хакеры пытались украсть у Центробанка России 2,4 млрд рублей, в парижском турагентстве произошел захват заложников, а исландские "пираты" сформируют новое правительство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Отметим, что законопроект предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы за обрезание без медицинских показаний. По мнению противников законопроекта, данный поступок сделает жизнь евреев и мусульман в Исландии неприемлемой.