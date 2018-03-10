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    курсанты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Молния. Архивное фото
    В Черниговской области молния убила курсанта военного училища
    13:47 21.09.2017
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    Трагедия произошла в пгт Гончаровское в воинской части 30-го механизированного батальона. Погибший был курсантом Львовской высшей академии сухопутных войск Украины.
    Испытания игрушечной курицей в полицейской академии в США
    Испытание смехом в полицейской академии США 
    15:14 16.08.2017
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    В США курсантов полицейской академии тестируют на выдержку и невозмутимость с помощью кричащей резиновой курицы. Бойцы, неспособные без смеха выдержать ее писк, отжимались до тех пор, пока не научились делать лицо настоящего копа.
    Выпускные экзамены курсантов Национальной академии сухопутных войск
    Выпускные экзамены курсантов Национальной академии сухопутных войск 
    05:59 26.11.2016
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    На полигоне курсанты Национальной академии сухопутных войск сдают зачеты по дисциплинам "Боевая работа", "Стрельба и управление огнем" и "Управление действиями артиллерийских подразделений".
    Подготовка офицеров-связистов в учебно-боевых условиях
    Отработка офицерами связи учебно-боевых задач 
    15:24 09.09.2016
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    У курсантов выпускных курсов Военного института телекоммуникаций и информатизации проходят полевые практические занятия по развертыванию и эксплуатации современных средств радиорелейной связи, сообщает пресс-служба Минобороны.
    В Одессе будущие офицеры ВСУ сдают выпускные экзамены
    В Одессе будущие офицеры ВСУ сдают выпускные экзамены 
    01:15 24.02.2016
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    В Военной академии Одессы курсанты сдают выпускные экзамены по специальным дисциплинам, физической подготовке, защищают дипломные и магистерские работы. Уже в начале марта начнут офицерскую службу в армии, сообщает пресс-служба Минобороны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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