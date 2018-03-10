В США курсантов полицейской академии тестируют на выдержку и невозмутимость с помощью кричащей резиновой курицы. Бойцы, неспособные без смеха выдержать ее писк, отжимались до тех пор, пока не научились делать лицо настоящего копа.
У курсантов выпускных курсов Военного института телекоммуникаций и информатизации проходят полевые практические занятия по развертыванию и эксплуатации современных средств радиорелейной связи, сообщает пресс-служба Минобороны.
В Военной академии Одессы курсанты сдают выпускные экзамены по специальным дисциплинам, физической подготовке, защищают дипломные и магистерские работы. Уже в начале марта начнут офицерскую службу в армии, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".