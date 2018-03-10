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    артиллерия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    КНДР заявила о "соревнованиях" с применением реактивной артиллерии
    07:48 26.08.2017
    665Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Сообщается, что во время военных учений отрабатывался условный захват островов Пэннёндо и Ёнпхёндо, которые принадлежат Южной Корее и находятся на линии размежевания с Северной Кореей.
    Танки в Донбассе
    Военные применят танки и артиллерию при эскалации в Донбассе - Минобороны
    15:50 09.08.2017
    1019Донбасс: новое перемирие
    Как сообщается, руководство АТО может одобрить решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применении танков, артиллерии и другого вооружения для сохранения линия разграничения.
    ВВС Израиля. Архивное фото
    Израиль атаковал позиции сирийской артиллерии
    00:43 02.07.2017
    173Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Сирийские обстрелы израильтяне считают случайными перелетами, сопровождающими междоусобные столкновения в стране, но всякий раз отвечают на них ударами по позициям правительственных сил.
    Выпускные экзамены курсантов Национальной академии сухопутных войск
    Выпускные экзамены курсантов Национальной академии сухопутных войск 
    05:59 26.11.2016
    229
    На полигоне курсанты Национальной академии сухопутных войск сдают зачеты по дисциплинам "Боевая работа", "Стрельба и управление огнем" и "Управление действиями артиллерийских подразделений".
    Учения Рубеж-2016: артиллерия ВСУ уничтожала опорные пункты противника. Видео
    Учения "Рубеж-2016": артиллерия ВСУ уничтожала опорные пункты противника 
    03:22 23.10.2016
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    В субботу, 22 октября, завершились стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил Украины "Рубеж – 2016", сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
    Тактические учения с боевой стрельбой самоходной и гаубичной артиллерии ВСУ
    Тактические учения с боевой стрельбой самоходной и гаубичной артиллерии ВСУ 
    02:44 23.10.2016
    230
    В пятницу на полигоне "Девички", который находится в Киевской области, состоялась практическая фаза – тактические учения с боевой стрельбой самоходных и гаубичных артиллерийских подразделений.
    Тактические учения с боевой стрельбой самоходных и гаубичных артиллерийских подразделений ВСУ
    В Украине завершились стратегические военные учения "Рубеж–2016"
    23:41 22.10.2016
    458
    Впервые за годы Независимости Украины в учениях были задействованы сотрудники специализированного научно-исследовательского центра Вооруженных сил Украины с целью анализа результатов и определения степени поражения целей при различных видах обстрела.
    Учения резервистов артиллерийской бригады оперативного командования Юг
    Учения резервистов артиллерийской бригады оперативного командования "Юг" 
    13:21 30.09.2016
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    В отдельной артиллерийской бригаде оперативного командования "Юг" завершаются сборы личного состава оперативного резерва, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
    Военные учения Огненный щит 2016 в Молдавии
    Учения "Огненный щит" в Молдавии 
    02:47 25.09.2016
    268Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Военные учения "Огненный щит–2016" при участии военнослужащих из США и Румынии состоялись в Молдавии, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Алла Диакону.
    Танки ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    Разведка ДНР обнаружила около 30 артсистем и танков ВСУ у передовой
    06:22 03.07.2016
    823Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По информации заместителя командующего оперативным командованием "Донецк" Эдуарда Басурина, в районах населенных пунктов Ласточкино отмечено прибытие 15-ти 122-миллиметровых гаубиц Д-30 ВСУ, в Калиново - четырех танков, в Анадоле - десяти танков.
    Миссия ОБСЕ
    Киев сообщил ОБСЕ о танках и САУ в Донбассе - Минобороны
    15:31 01.05.2016
    754Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Согласно информации пресс-центра главного управления разведки Минобороны Украины, танки и самоходные артиллерийские установки размещены в ряде районов на Донбассе, в частности, вблизи Донецка.
    Переброска ракетно-артиллерийской бригады в Карабах. Видео
    Переброска ракетно-артиллерийской бригады в Карабах 
    02:28 03.04.2016
    433Обострение в зоне карабахского конфликта
    Вооруженные силы Армении перебросили в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику ракетно-артиллерийскую бригаду. Также стало известно, что в Карабах доставлены тактические ракетные комплексы "Точка У" и реактивные системы залпового огня "Смерч".
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Байден призвал Турцию прекратить артудары по северу Сирии - Белый дом
    20:53 14.02.2016
    893РФ и США: железный занавес
    Согласно информации, США предпринимают усилия, чтобы убедить сирийские курдские силы не использовать нынешние обстоятельства с тем, чтобы захватывать дополнительную территорию близ турецкой границы.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Порошенко: с нового года в Донбассе не применяется артиллерия
    17:39 23.01.2016
    181Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как отметил президент Украины Петр Порошенко, с 1 января в Донбассе нет применения артиллерии. "И по минометам, и по танкам мы имеем кардинальный прогресс", - сказал он.
    Беспилотники ОБСЕ фиксируют отвод артиллерии ДНР от линии соприкосновения. Видео
    Беспилотники ОБСЕ фиксируют отвод артиллерии ДНР от линии соприкосновения 
    19:26 28.10.2015
    170Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Самопровозглашенная Донецкая народная республика закончила отвод артиллерийских систем в место дислокации и хранения, сказал представитель Российской Федерации в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Хасан Калоев.
    Отвод техники от линии соприкосновения в ДНР
    ДНР обещает отвести артиллерию 26 октября
    15:53 22.10.2015
    91Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Есть план отвода, который был согласован в Минске, ДНР строго выполняет соглашения и следует тому, что прописано в документе, заявил заместитель начальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин.
    Военнослужащие армии КНДР
    КНДР активизировала действия армии, вдвое усилена артиллерия - СМИ
    09:37 23.08.2015
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    Новость об активизации действий армии КНДР появилась в то время, когда должны возобновиться начатые накануне переговоры высокопоставленных представителей двух корейских государств по выходу из кризиса.
    Артиллеристы в зоне АТО
    Силовики отвели артиллерию калибром свыше 100 мм от линии соприкосновения - АП
    13:19 12.06.2015
    144Обстрелы на Донбассе
    По словам Лысенко, Украина неукоснительно придерживается минских договоренностей касательно отведения тяжелого вооружения и артиллерийских систем калибра более 100 миллиметров от линии соприкосновения.
    Ситуация в Донецкой области
    В Донецке сохраняется напряженная обстановка - мэрия
    17:15 18.04.2015
    263Год АТО: причины и следствия
    Несмотря на напряженную обстановку в Донецке, в городе работают все коммунальные службы и аварийные бригады предприятий. Ранение жительницы Донецка в Куйбышевском районе подтвердилось.
    Жизнь в Донецке во время перемирия
    Ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась - Лысенко
    13:57 29.03.2015
    376Особый статус Донбасса
    При этом, по словам Лысенко, существует определенная напряженность по всей линии соприкосновения. Наибольшая напряженность - в Широкино, в районе донецкого аэропорта. Неспокойно также в районе Бахмутской трассы.
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