Впервые за годы Независимости Украины в учениях были задействованы сотрудники специализированного научно-исследовательского центра Вооруженных сил Украины с целью анализа результатов и определения степени поражения целей при различных видах обстрела.
По информации заместителя командующего оперативным командованием "Донецк" Эдуарда Басурина, в районах населенных пунктов Ласточкино отмечено прибытие 15-ти 122-миллиметровых гаубиц Д-30 ВСУ, в Калиново - четырех танков, в Анадоле - десяти танков.
Вооруженные силы Армении перебросили в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику ракетно-артиллерийскую бригаду. Также стало известно, что в Карабах доставлены тактические ракетные комплексы "Точка У" и реактивные системы залпового огня "Смерч".
Самопровозглашенная Донецкая народная республика закончила отвод артиллерийских систем в место дислокации и хранения, сказал представитель Российской Федерации в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Хасан Калоев.
Новость об активизации действий армии КНДР появилась в то время, когда должны возобновиться начатые накануне переговоры высокопоставленных представителей двух корейских государств по выходу из кризиса.
По словам Лысенко, Украина неукоснительно придерживается минских договоренностей касательно отведения тяжелого вооружения и артиллерийских систем калибра более 100 миллиметров от линии соприкосновения.
При этом, по словам Лысенко, существует определенная напряженность по всей линии соприкосновения. Наибольшая напряженность - в Широкино, в районе донецкого аэропорта. Неспокойно также в районе Бахмутской трассы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".