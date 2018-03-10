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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Женщина звонит по мобильному телефону на улице в Киеве
    Хозяйке на заметку. Что значит: регистрация мобильных абонентов
    10:35 28.02.2018
    771
    Представители мобильных операторов отметили, что регистрация абонентов позволяет предоставлять им больший перечень услуг.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    Стало известно, кто и за сколько купил частоты мобильной связи 4G в Украине
    16:06 31.01.2018
    911
    В госбюджет от операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone и lifecell должны быть перечислены 2,456 млрд грн за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.
    Долорес О'Риордан
    Хроника 15 января: проблемы с Vodafone на Донбассе, смерть солистки The Cranberries
    09:20 16.01.2018
    654
    Накануне СБУ заблокировала работу шпионской программы, Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС, министр обороны Украины запретил награждать оружием гражданских лиц, а в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
    Девушка с мобильным телефоном
    Стало известно, что было написано в первом в истории sms-сообщениии
    02:35 04.12.2017
    356
    По словам автора сообщения и разработчика ПО Нила Папворта, текстовые сообщения не были его изобретением, он просто оказался счастливчиком, который отправил первое 25 лет назад.
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер с королевой Иордании Ранией
    В конгрессе США потребовали от Кушнера объяснений из-за канала связи с Россией
    23:14 28.05.2017
    167Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По словам члена комитета по иностранным делам в конгрессе США Кори Букера, советнику главы государства Джареду Кушнеру необходимо дать ответ по тому, что происходило в то время.
    Подготовка офицеров-связистов в учебно-боевых условиях
    Отработка офицерами связи учебно-боевых задач 
    15:24 09.09.2016
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    У курсантов выпускных курсов Военного института телекоммуникаций и информатизации проходят полевые практические занятия по развертыванию и эксплуатации современных средств радиорелейной связи, сообщает пресс-служба Минобороны.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    США предоставили Украине медицинское и связное оборудование на $23 млн
    15:19 17.01.2016
    1994Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Согласно информации, переданное Соединенными Штатами оборудование будет доставлено в подразделения украинской армии, принимающие участие в обучении, которое проводит американская сторона.
    Непальский военнослужащий стоит перед разрушенным храмом
    Более чем с 50 украинцами в Непале нет связи - МИД Украины
    18:43 26.04.2015
    219Землетрясение в Непале
    Согласно информации спикера МИД Украины Евгения Перебийниса, в Непале могут находиться 115 украинцев. Более чем с 50 из них после мощного землетрясения нет связи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Женщина звонит по мобильному телефону на улице в Киеве
    Хозяйке на заметку. Что значит: регистрация мобильных абонентов
    10:35 28.02.2018
    771
    Представители мобильных операторов отметили, что регистрация абонентов позволяет предоставлять им больший перечень услуг.
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