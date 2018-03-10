Накануне СБУ заблокировала работу шпионской программы, Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы в ЕС, министр обороны Украины запретил награждать оружием гражданских лиц, а в Лондоне умерла вокалистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан.
У курсантов выпускных курсов Военного института телекоммуникаций и информатизации проходят полевые практические занятия по развертыванию и эксплуатации современных средств радиорелейной связи, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".