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    испытания

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Путин показал кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой. Видео
    Путин показал испытания новейшей сверхмощной крылатой ракеты 
    14:12 01.03.2018
    4515
    В ходе послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой.
    Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета. Видео
    В сети появилось видео испытаний самого большого в мире самолета 
    09:57 28.02.2018
    929
    В интернете появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе.
    Испытания арктического ЗРК Тор-М2ДТ. Видео
    Минобороны России показало испытание новейшего комплекса ПВО 
    04:30 18.02.2018
    729
    В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
    Пентагон
    В Пентагоне заявили о провале испытаний современной противоракеты Aegis
    19:51 01.02.2018
    260
    По словам пресс-секретаря Пентагона Дана Уайта, тест системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis не оправдал ожиданий, результаты испытаний анализируются и из них "будут сделаны соответствующие выводы".
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
    Новая ракета может доставить в США сверхбольшую ядерную боеголовку - КНДР
    09:46 29.11.2017
    311Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению посольства КНДР в Москве, новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    Хроника 28 ноября: разгул националистов, завершение ядерного вооружения КНДР
    09:26 29.11.2017
    734Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Накануне в офисе "Национального корпуса" прогремел взрыв, помимо этого представители НК устроили дебош в Харькове, а также остановили автобус футболистов "Шахтера" и выдвинули ультиматум.
    Президент США Дональд Трамп
    Трамп отреагировал на ракетный пуск КНДР
    07:25 29.11.2017
    327Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента США Дональда Трампа, после ракетного запуска КНДР сейчас важно как никогда финансировать правительство и бюджет.
    Летные испытания украинского беспилотника Горлица. Видео
    Турчинов показал испытания украинского тактического беспилотника "Горлица" 
    00:35 09.11.2017
    338
    Летные испытания беспилотного летательного аппарата "Горлица" прошли в Украине, сообщил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп удивлен, почему Япония не сбивает ракеты КНДР
    04:16 05.11.2017
    438Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента США Дональд Трампа, он не понимает, почему Япония не сбивает ракеты, пролетающие над территорией страны, "это же страна самураев".
    NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя. Видео
    NASA испытывает ракетный двигатель для полетов в дальний космос 
    05:38 29.10.2017
    1224
    Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
    КБ Луч провело испытания модернизированного ЗРК С-125 Печора. Видео
    КБ "Луч" провело испытания модернизированного ЗРК С-125 "Печора" 
    05:29 16.10.2017
    909
    КБ "Луч" и украинская компания "Радионикс" провели успешные пуски ракет с модернизированного ЗРК С-125 "Печора". Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
    Новые бронекатеры Гюрза вышли на ходовые испытания под Одессой
    "Москитный флот" Украины отрабатывал тактику "волчьей стаи" под Одессой
    02:13 16.10.2017
    1085
    Четверка бронекатеров маневрировали в Одесском заливе. Испытательный выход способствовал обучению экипажей новых бронекатеров "Гюрза-М" под руководством более опытных экипажей "Аккермана" и "Бердянска".
    Турчинов показал новый украинский противотанковый ракетный комплекс Скиф. Видео
    Турчинов продемонстрировал новый сверхмощный украинский ПТРК "Скиф" 
    02:56 15.10.2017
    595
    Секретарь СНБО Александр Турчинов опубликовал на своей странице в Facebook видео испытания в пустыне противотанкового ракетного комплекса "Скиф", созданного на базе киевского КБ "Луч".
    Испытание гоночного автомобиля с двигателем от истребителя. Видео
    Испытание гоночного автомобиля с двигателем от истребителя 
    01:27 01.10.2017
    208
    В Британии команда разработчиков сверхзвукового автомобиля Bloodhound опубликовала в интернете кадры испытаний установленного на машину реактивного двигателя.
    Пуск баллистической ракеты Ирана. Видео
    Пуск баллистической ракеты Ирана 
    04:30 24.09.2017
    163Снятие санкций с Ирана
    Иран провел успешные испытания новой баллистической ракеты "Хорремшахр" с дальностью полета 2 тысячи километров, способной нести нескольких боеголовок.
    Испытания игрушечной курицей в полицейской академии в США
    Испытание смехом в полицейской академии США 
    15:14 16.08.2017
    480
    В США курсантов полицейской академии тестируют на выдержку и невозмутимость с помощью кричащей резиновой курицы. Бойцы, неспособные без смеха выдержать ее писк, отжимались до тех пор, пока не научились делать лицо настоящего копа.
    Пуски баллистических ракет КНДР
    В Южной Корее не подтвердили подготовку КНДР испытаний ракет с подводных лодок
    05:43 14.08.2017
    120Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам официального представителя Министерства по делам национального объединения Республики Корея Пэк Тхэ Хёна, в настоящее время в Северной Корее нет никакой особой динамики.
    США провели успешные испытания систем ПРО THAAD. Видео
    США провели успешные испытания систем ПРО THAAD 
    04:45 12.07.2017
    191Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    США провели успешные испытания системы ПРО THAAD против баллистических ракет средней дальности. Размещенная на Аляске система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.
    Испытания нового ракетного комплекса Корсар
    КБ "Луч" разместило в сети видео испытания новейшего ПТРК "Корсар"
    06:31 09.07.2017
    1308
    В интернете на странице конструкторского бюро "Луч" появилось видео испытаний новейшего переносного ракетного комплекса "Корсар". По словам разработчиков, "Корсар" работает".
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Россия направила ООН данные по пуску северокорейской баллистической ракеты
    03:58 09.07.2017
    73Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно информации Минобороны РФ, радиолокационной станцией типа "Воронеж", размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" Корейской народной демократической республики с ракетного полигона "Тончандон".
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    08:15 09.03.2018
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    Путин показал кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой. Видео
    Путин показал испытания новейшей сверхмощной крылатой ракеты 
    14:12 01.03.2018
    4515
    В ходе послания президента РФ Владимира Путина федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания российской ракеты с ядерной энергоустановкой.
    Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета. Видео
    В сети появилось видео испытаний самого большого в мире самолета 
    09:57 28.02.2018
    929
    В интернете появилось видео испытаний прототипа самолета Stratolaunch, в ходе которых он совершил несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе.
    Испытания арктического ЗРК Тор-М2ДТ. Видео
    Минобороны России показало испытание новейшего комплекса ПВО 
    04:30 18.02.2018
    729
    В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
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