В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
По словам пресс-секретаря Пентагона Дана Уайта, тест системы противоракетной обороны (ПРО) США Aegis не оправдал ожиданий, результаты испытаний анализируются и из них "будут сделаны соответствующие выводы".
Согласно заявлению посольства КНДР в Москве, новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США.
Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
КБ "Луч" и украинская компания "Радионикс" провели успешные пуски ракет с модернизированного ЗРК С-125 "Печора". Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
Четверка бронекатеров маневрировали в Одесском заливе. Испытательный выход способствовал обучению экипажей новых бронекатеров "Гюрза-М" под руководством более опытных экипажей "Аккермана" и "Бердянска".
В США курсантов полицейской академии тестируют на выдержку и невозмутимость с помощью кричащей резиновой курицы. Бойцы, неспособные без смеха выдержать ее писк, отжимались до тех пор, пока не научились делать лицо настоящего копа.
Согласно информации Минобороны РФ, радиолокационной станцией типа "Воронеж", размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" Корейской народной демократической республики с ракетного полигона "Тончандон".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
Пять украинских боевых машин были поставлены Корпусу морской пехоты Индонезии в рамках выполнения контракта, подписанного в начале 2014 года между Министерством обороны Индонезии и ГП "Спецтехноэкспорт".
В полевых условиях военные протестировали разработанный "Укроборонпромом" бронированный мини-транспортер "Фантом". Также была проверена способность машины поражать цель из разных положений. Прошел испытания и разведывательно-ударный беспилотник.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
Американское космическое агентство NASA показало испытания нового двигателя для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System. Двигатель RS-25 E2063 испытывали в штате Миссисипи на базе имени Джона Стенниса.
КБ "Луч" и украинская компания "Радионикс" провели успешные пуски ракет с модернизированного ЗРК С-125 "Печора". Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
В США курсантов полицейской академии тестируют на выдержку и невозмутимость с помощью кричащей резиновой курицы. Бойцы, неспособные без смеха выдержать ее писк, отжимались до тех пор, пока не научились делать лицо настоящего копа.
Построенный в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сторожевой корабль проекта 1135.6 "Адмирал Макаров" проходит в морских полигонах Балтийского моря заключительный этап государственных испытаний.
Первый китайский национальный пассажирский авиалайнер C919 успешно прошел скоростные испытания на взлетно-посадочной полосе. Они были проведены в воскресенье на четвертой взлетно-посадочной полосе аэропорта Пудун в Шанхае.
В сети опубликовано видео завершающих испытаний бронекатеров "Аккерман" и "Бердянск". На морском полигоне были проверены такие показатели катеров, как скорость, маневренность, управляемость и ведение огня.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США разрабатывает программу CODE, которая предусматривает испытание групп беспилотных летательных аппаратов в совместной автономной работе под руководством одного человека.
Пентагон разрабатывает новый тип оружия, представляющий собой электромагнитную пушку. Орудие разгоняет снаряд с помощью электромагнитных рельсов, а скорость боеприпаса может достигать более 1,5 км в секунду.
Индия провела успешный запуск первой многоразовой ракеты-носителя собственного производства. Пуск произведен с космодрома Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш в понедельник в 07.00 по местному времени (4.30 по Киеву).
Летная модель беспилотника безаэродромного базирования "Фрегат" успешно прошла испытания, подтвердив ряд заложенных в него характеристик, заявил представитель компании-разработчика БЛА - Группы "Кронштадт".
Военно-космические силы Ирана провели тестовый запуск баллистических ракет в рамках завершающего этапа испытаний ракет собственного производства, заявил во вторник командующий ВКС Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.