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    Ан-132D

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Антонов показал на авиашоу в Дубае два транспортных самолета
    Украина представила два самолета на авиасалоне в Дубае
    04:51 13.11.2017
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    По информации пресс-службы ГП "Антонов", на выставке представлены два транспортных самолета "Антонов": прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.
    Полет украинского самолета Ан-132D на авиашоу Ле Бурже. Видео
    Впечатляющие маневры украинского Ан-132D на Ле Бурже 
    04:25 24.06.2017
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    Экипаж Виктора Гончарова поразил зрителей фигурами пилотажа, включая разворот с глубокими кренами, развороты на горке с глубоким креном, заход на посадку с крутого виража.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    На Lе Bourget-2017 полет Ан-132D сорвал овацию - спецкор
    08:38 22.06.2017
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    Специальный корреспондент Александр Федченко сообщил, что украинский самолет, представленный на Lе Bourget-2017, еще не прошел лицензирование, но хорошо уже то, что потенциальные заказчики о нем знают.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Новый украинский самолет без комплектующих РФ покоряет Ле Бурже 
    19:35 19.06.2017
    1474
    Украинский государственный концерн "Укроборонпром" продемонстрировал новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже во Франции.
    Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ. Видео
    Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ 
    15:44 31.03.2017
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    Первый украинский самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, успешно прошел испытания, сообщается в пятницу на сайте авиастроительного предприятия "Антонов".
    Первый полет нового самолета Ан-132Д
    Первый украинский транспортный самолет Ан-132D завершил испытания 
    15:39 31.03.2017
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    Самолет Ан-132D был построен предприятием по контракту с Саудовской Аравией без использования российских комплектующих, которые заменили на детали из других стран и детали украинского производства.
    В Киеве на госпредприятии Антонов представили новый украинский самолет - транспортник Ан-132D.
    Первый украинский самолет, построенный без комплектующих РФ, прошел испытания
    15:31 31.03.2017
    769
    По информации авиастроительного предприятия "Антонов", Ан-132D был создан без использования российских комплектующих в рекордно короткие сроки, старт программы был дан в мае 2015 года.
    Презентация ГП Антонов самолета Ан-132D. Видео
    Запуск двигателей самолета ГК "Антонов" Ан−132D 
    01:41 18.03.2017
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    Базовая модель нового транспортного самолета Ан-132D, разработанного украинским предприятием, может стоить 30 – 40 млн долларов. Серийное производство таких машин планируется наладить совместно с Саудовской Аравией.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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