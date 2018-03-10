По информации пресс-службы ГП "Антонов", на выставке представлены два транспортных самолета "Антонов": прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.
Специальный корреспондент Александр Федченко сообщил, что украинский самолет, представленный на Lе Bourget-2017, еще не прошел лицензирование, но хорошо уже то, что потенциальные заказчики о нем знают.
Украинский государственный концерн "Укроборонпром" продемонстрировал новый самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже во Франции.
Базовая модель нового транспортного самолета Ан-132D, разработанного украинским предприятием, может стоить 30 – 40 млн долларов. Серийное производство таких машин планируется наладить совместно с Саудовской Аравией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".