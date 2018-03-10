В Госпредприятии подчеркнули, что на его официальный сайт состоялась хакерская атака. Публикацию т.н. "открытого письма" в ГП "Антонов" расценивают "как попытку дискредитировать руководство предприятия и государство".
Как отметили на предприятии, "Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается осложнить работу флагмана отечественного авиастроения".
Во время выставки Dubai Airshow было достигнуто согласие по созданию кооперационной схемы по производству самолетов. Также стороны создадут центр для подготовки специалистов, которые будут обслуживать Ан-132.
По информации пресс-службы ГП "Антонов", на выставке представлены два транспортных самолета "Антонов": прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.
Партия "Народный фронт" отмечает, что возмущена сообщениями о том, что украинское государственное предприятие "Антонов" может возобновить сервисное обслуживание самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр".
По информации госпредприятия "Антонов", невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки "Ан" приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потере рынков.
ГП "Антонов" планирует поставить в течение пяти лет 20 самолетов Ан-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Также ГП "Антонов" имеет планы вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".