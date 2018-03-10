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    ГП "Антонов"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 200
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    Последствия крушения Ан-148 в Московской области
    Расследованием крушения Ан-148 от Украины займутся 5 человек - "Антонов"
    12:25 13.02.2018
    222Авиакатастрофа в Подмосковье
    В ГП "Антонов" сообщили, что Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами назначило уполномоченного представителя Украины по расследованию в РФ.
    ГП Антонов
    "Антонов" готов участвовать в расследовании крушения Ан-148 в России
    12:59 12.02.2018
    159Авиакатастрофа Ан-148 в России
    На предприятии "Антонов" подтвердили, что разбившийся в России самолет был произведен в Воронеже в рамках кооперации с украинской госкомпанией.
    Самолет Ан-148
    Упавший в России Ан-148 был разработан в Украине. Справка
    15:56 11.02.2018
    3197Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Разработка пассажирского самолета Ан-74-68 началась в ОКБ им. О.К. Антонова (Украина) в начале 1990-х годов под руководством Петра Балабуева. Позднее самолет производили в Харькове и в Воронеже.
    Украинский самолет Ан-124-100 Руслан и ракета-носитель Falcon Heavy
    Украинский самолет "Руслан" помог SpaceX в запуске Falcon Heavy
    02:49 07.02.2018
    1352
    Украинский самолет "Руслан" преодолел 3613 км в течение 4,5 часов, "обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал".
    Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124-100 Руслан
    "Антонов" открыл представительство в США
    15:00 24.01.2018
    173
    Отмечается, что американская космическая корпорация Orbital ATK избрала самолет авиаконцерна "Антонов" для перевозок спутников.
    ГП Антонов
    Фейк и провокация. "Антонов" отрицает публикацию письма с критикой Кабмина
    00:15 18.01.2018
    1661
    В Госпредприятии подчеркнули, что на его официальный сайт состоялась хакерская атака. Публикацию т.н. "открытого письма" в ГП "Антонов" расценивают "как попытку дискредитировать руководство предприятия и государство".
    Турбина самолета. ГП Антонов
    "Антонов" заявил о препятствовании работе правительством Украины
    21:45 17.01.2018
    798
    Как отметили на предприятии, "Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается осложнить работу флагмана отечественного авиастроения".
    Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124-100 Руслан
    Украинский самолет "Руслан" доставит сверхважный груз для SpaceX
    05:43 11.01.2018
    321
    Украинский самолет будет транспортировать крупногабаритные ракетные комплектующие до Титусвилля или непосредственно на мыс Канаверал, откуда американская компания запускает ракеты Falcon 9.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    Украина и Саудовская Аравия запустят производство Ан-132
    16:25 14.11.2017
    409
    Во время выставки Dubai Airshow было достигнуто согласие по созданию кооперационной схемы по производству самолетов. Также стороны создадут центр для подготовки специалистов, которые будут обслуживать Ан-132.
    Back in the U.S.S.R. "Антонов" опубликовал раритетные рекламные плакаты 
    12:46 13.11.2017
    799
    Компания "Антонов" опубликовала серию рекламных плакатов, которые были сделаны еще в середине 50-х годов СССР, но были "забракованы" партийными деятелями.
    Антонов показал на авиашоу в Дубае два транспортных самолета
    Украина представила два самолета на авиасалоне в Дубае
    04:51 13.11.2017
    819
    По информации пресс-службы ГП "Антонов", на выставке представлены два транспортных самолета "Антонов": прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.
    Самолеты на территории ГП Антонов
    Как сверхаграрная сверхдержава убила науку
    11:03 12.11.2017
    3940
    Высококвалифицированные ученые и инженеры покидают Украину. Такие предприятия, как "Антонов" и "Южмаш", худо-бедно продолжают существовать благодаря сохраняющейся кооперации с РФ.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    "Антонов" отправил Ан-132 на авиашоу в Дубай
    09:33 10.11.2017
    465
    Самолет уже совершил перелет из Эр-Рияда в Объединенные Арабские Эмираты. Им управляют два летчика-испытателя.
    Летные испытания украинского беспилотника Горлица. Видео
    Турчинов показал испытания украинского тактического беспилотника "Горлица" 
    00:35 09.11.2017
    338
    Летные испытания беспилотного летательного аппарата "Горлица" прошли в Украине, сообщил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.
    ГП Антонов
    В Раде требуют расследования из-за обслуживания "Антоновым" самолетов из РФ
    15:03 03.11.2017
    957
    Партия "Народный фронт" отмечает, что возмущена сообщениями о том, что украинское государственное предприятие "Антонов" может возобновить сервисное обслуживание самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр".
    Самолет Ан-124 Руслан. Архивное фото
    "Антонов" оценит техсостояние "Русланов" в России
    13:53 03.11.2017
    539
    По информации госпредприятия "Антонов", невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки "Ан" приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потере рынков.
    ГП Антонов
    Глава "Антонова" подал в отставку
    20:44 15.08.2017
    1448
    Президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба решил уйти с занимаемой должности и вернуться в частный бизнес, сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
    Крупнейший в мире самолет Ан-225 Мрия
    Эксперт: продать 70 самолетов Ан за пять лет нереально
    10:27 15.08.2017
    1351
    Опыт прошлых лет показал, что госпредприятие не выполнило планы на заявленное количество самолетов и по факту за два последних года не был выпущен ни один самолет, заявил авиаэксперт Богдан Долинце.
    ГП Антонов
    "Антонов" анонсировал выпуск 70-ти самолетов в ближайшие пять лет
    19:10 13.08.2017
    1041
    ГП "Антонов" планирует поставить в течение пяти лет 20 самолетов Ан-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции. Также ГП "Антонов" имеет планы вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов.
    Линия по производству самолетов на ГП Антонов
    Ликвидация "Антонова": в "Укроборонпроме" прокомментировали информацию
    14:47 28.07.2017
    782
    Как отмечается, речь идет о ликвидации юридического лица - государственного авиастроительного концерна "Антонов", из-за отсутствия в нем участников, заявили в пресс-службе "Укроборонпрома".
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Самолет Ан-148
    Упавший в России Ан-148 был разработан в Украине. Справка
    15:56 11.02.2018
    3197
    Разработка пассажирского самолета Ан-74-68 началась в ОКБ им. О.К. Антонова (Украина) в начале 1990-х годов под руководством Петра Балабуева. Позднее самолет производили в Харькове и в Воронеже.
    Последствия крушения Ан-148 в Московской области
    Расследованием крушения Ан-148 от Украины займутся 5 человек - "Антонов"
    12:25 13.02.2018
    222
    В ГП "Антонов" сообщили, что Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами назначило уполномоченного представителя Украины по расследованию в РФ.
    ГП Антонов
    "Антонов" готов участвовать в расследовании крушения Ан-148 в России
    12:59 12.02.2018
    159
    На предприятии "Антонов" подтвердили, что разбившийся в России самолет был произведен в Воронеже в рамках кооперации с украинской госкомпанией.
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