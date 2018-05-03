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    Появились кадры полета "Руслана" на выставке в Турции

    (обновлено: )78
    На канале ГП "Антонов" в Youtube в четверг выложили кадры показательного полета самолета Ан-124-100 "Руслан" на выставке EurasiaAirshow в Турции, куда борт прилетел по приглашению ее организаторов.
    Канал Antonov Company на youtube.com

    Пресс-служба ГП "Антонов" напомнила, что авиасалон EurasiaAirshow проводился впервые, он проходил в период с 25 по 29 апреля в турецкой Анталье.

    Ан-124-100 "Руслан" — коммерческий транспортный самолет, созданный ГП "Антонов" на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан". В ходе модификации военно-транспортный Ан-124 был приведен в соответствие с требованиями ICAO по безопасности гражданских самолетов, необходимых для выполнения коммерческих рейсов в гражданские аэропорты.

    Смотрите также: "Антонов" показал захватывающее видео взлета прототипа Ан-77

    Ранее сообщалось, что в Анталье также состоялась презентация турецко-украинского проекта, военно-транспортного самолета Ан-188.

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