Появились кадры полета "Руслана" на выставке в Турции

Пресс-служба ГП "Антонов" напомнила, что авиасалон EurasiaAirshow проводился впервые, он проходил в период с 25 по 29 апреля в турецкой Анталье.

Ан-124-100 "Руслан" — коммерческий транспортный самолет, созданный ГП "Антонов" на базе военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан". В ходе модификации военно-транспортный Ан-124 был приведен в соответствие с требованиями ICAO по безопасности гражданских самолетов, необходимых для выполнения коммерческих рейсов в гражданские аэропорты.

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Ранее сообщалось, что в Анталье также состоялась презентация турецко-украинского проекта, военно-транспортного самолета Ан-188.