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    Экономика

    "Антонов" открыл представительство в США

    (обновлено: )9110
    Отмечается, что американская космическая корпорация Orbital ATK избрала самолет авиаконцерна "Антонов" для перевозок спутников.
    Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124-100 Руслан
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    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Авиакомпания "Авиалинии Антонова", являющаяся дочерней компанией государственного предприятия "Антонов", открыла представительство в США.

    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Представительство открыто в Хьюстоне, штат Техас.

    Об этом сообщила компания в своем официальном блоге. Отмечается, что космическая корпорация Orbital ATK избрала авиаконцерн для перевозок спутников. Груз отправился из международного аэропорта Вашингтона в Кайенну, Французская Гвиана, на борту одного из семи самолетов Ан-124-100 Руслан.

    В "Антонове" отметили, что АН-124-100 имеет грузовую кабину, способную разместить негабаритные грузы, а также нагрузку до 150 метрических тонн".

    Ранее сообщалось, что британская компания Dowty Propellers начала поставку компонентов для воздушных винтов нового самолета Ан-132. Двухмоторный AN-132D будет использовать винты системы Dowty R408, которые уже широко распространены во всем мире.

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