"Антонов" открыл представительство в США

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Авиакомпания "Авиалинии Антонова", являющаяся дочерней компанией государственного предприятия "Антонов", открыла представительство в США.

Представительство открыто в Хьюстоне, штат Техас.

Об этом сообщила компания в своем официальном блоге. Отмечается, что космическая корпорация Orbital ATK избрала авиаконцерн для перевозок спутников. Груз отправился из международного аэропорта Вашингтона в Кайенну, Французская Гвиана, на борту одного из семи самолетов Ан-124-100 Руслан.

В "Антонове" отметили, что АН-124-100 имеет грузовую кабину, способную разместить негабаритные грузы, а также нагрузку до 150 метрических тонн".

Ранее сообщалось, что британская компания Dowty Propellers начала поставку компонентов для воздушных винтов нового самолета Ан-132. Двухмоторный AN-132D будет использовать винты системы Dowty R408, которые уже широко распространены во всем мире.