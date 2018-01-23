Крутое пике ГК "Антонов"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Жити по-новому не получилось

В середине прошлого года произошло переподчинение авиационных заводов корпорации "Антонов" государственному концерну "Укроборонпром, однако ни к чему это не привело. Уже третий год "Антонов" не производит серийных самолетов. За этот период Антонов" не передало заказчикам ни одного нового самолета. В сборочном цеху уже три года стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158.

Премьер Гройсман обещал предоставить программу развития отрасли еще в 2016 году, однако воз и ныне там. В госбюджете-2018 на поддержку "Антонова" и заказы на строительство самолетов не выделено ни копейки.

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"Ситуация в авиапроме остается сложной. За три года предприятие не выпустило ни одного серийного самолета. Этот факт свидетельствует о ситуации на предприятии. Было много различных заявлений и презентаций со стороны власти, но факты свидетельствуют о том, что серийного производства уже 3 года нет ни в Киеве, ни в Харькове. Я думаю, что мы уже потеряли серийное производство самолетов. Украина, скорее всего, потеряет статус страны, которая способна разрабатывать и производить самолеты", — отметил РИА Новости Украина экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

17 января на сайте ГП "Антонов", в котором обвинили Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия.

В нем, в частности рассказывалось, что "Кабинет Министров Украины во главе с премьер-министром не только не оказывает должной поддержки, но и любыми путями пытается усложнить работу флагмана отечественного авиастроения". В частности, по данным авторов письма, Кабмин во главе с Гройсманом "предлагает изъять значительную часть заработанных средств для решения проблем других предприятий концерна, вопреки мнению руководства "Укроборонпрома".

Такое решение в письме якобы от руководства ГП "Антонов" назвали "недальновидным" и утверждали, что оно может сорвать международные договоренности.

Однако уже вечером "Антонов" открестился от письма, назвав его хакерской атакой на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости".

"Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государство", — отметили в пресс-службе.

Порошенко против Народного фронта?

Прошлым летом в подчинение "Укроборонпрома" перешли собственно госпредприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятия и госпредприятие "Завод 410 ГА". По данным ряда СМИ, "Укроборонпром" находится в сфере влияния политической силы "Народный фронт".

Топ-менеджмент концерна стал осваивать активы в ходе так называемой реорганизации. Самым лакомым куском были авиалинии Антонова, которые генерируют немалую валютную выручку за счет авиаперевозки грузов. Возможно, именно за эту компании ведут борьбу президентское окружение и "Народный фронт". Возможно, этой подковерной борьбой вызвано подобное письмо, которое поспешили объявить фейковым.

Вторым ценным активом является земля — как в центре Киева, так и в его окрестностях. Чиновники уже объявили о реорганизации, в рамках которых будут проданы с молотка непрофильные активы концерна, среди которые базы отдыха и пансионаты в Киевской области, а также земельные участки под строительство жилого фонда для работников предприятия в Киеве. Данные земельные участки могут вскоре уйти с молотка в качестве погашения огрмоных долгов перед государством, которых накопилось более 700 млн. грн.

"Авиация — это такая тонкая технология, где нужны огромные международные связи. Что даст "Укроборонпром", кроме легко тайного приватного интереса к активам авиапрома? Спонсировать "Антонов"? С какой целью? Ведь это же бред не выполнять заказы только потому, что у нас нарушены связи с РФ. Это же не русские не дают нам запчастей, а мы сами не хотим принимать. А без них мы не можем наладить производство. Для того чтобы понять ситуацию, нужно провести серьезный аудит с участием правоохранительных органов. Потом у нас два пути — как спасать (если надо спасать и есть ли такая возможность) и как найти виновных. Эти временщики убили нашу легенду, наше будущее", — заявил РИА Новости экс-министр транспорта Евгений Червоненко.

"Проблема не в подчинении той или иной структуре. Там гораздо серьезней проблемы с организацией производства и с рынками сбыта", — отметил Александр Кава.

Запад не поможет

По мнению транспортных экспертов, в ближайшее время авиапромышленность ожидает дальнейшая стагнация, которая в ближайшее время приведет к окончательному развалу отрасли. Государство не хочет поддерживать свои предприятия ни кредитам, ни заказами. При этом, иностранные компании не собираются развивать в Украину сборку или собственное производство.

"Авиастроение — это высокотехнологичная отрасль, которую никто не отдает. Даже китайцы, которые хотели получить компетенцию в производстве самолетов, еле смогли уговорить Эйрбас разместить линию окончательной сборки самолетов А-320 в Китае, но взамен им пришлось заказать 120 новых самолетов суммарной стоимостью порядка 10 млрд долларов", — отметил Кава.