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    "Антонов" показал захватывающее видео взлета прототипа АН-77

    (обновлено: )39201
    ГП "Антонов" опубликовало в своем аккаунте в Facebook видео вылета прототипа самолета АН-77 в город Анталия, Турция, где самолет примет участие в Eurasia Airshow.
    ГП "Антонов" в Facebook

    ГП "Антонов" опубликовало в своем аккаунте в Facebook видео вылета прототипа самолета АН-77 в город Анталия, Турция, где самолет примет участие в Eurasia Airshow.

    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крутое пике ГК "Антонов"

    В период с 25 по 29 апреля 2018 года ГП "Антонов" будет участвовать в международном авиасалоне Eurasia-2018, который пройдет в городе Анталья, Турция. На статической стоянке и в программе демонстрационных полетов будут продемонстрированы средние транспортные самолеты Ан-178 и Ан-77. Они прибыли в Турцию 22 апреля.

    Во время выставки запланирован ряд встреч и переговоров с представителями правительственных структур, промышленных предприятий и авиаперевозчиков Турции и других стран с целью обсуждения направлений сотрудничества по программам: среднего транспортного самолета Ан-178, семейства региональных пассажирских самолетов Ан-148 / Ан-158, перспективного военно-транспортных самолета короткого взлета и посадки Ан-188, беспилотных авиационных комплексов.

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