"Антонов" строит завод в Саудовской Аравии

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Украинское госпредприятие "Антонов" планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Антонова Александр Кривоконь в интервью на канале UA:Перший.

"Мы планируем, что уже где-то в сентябре-октябре завод будет построен вместе со взлетной полосой", — сказал он.

Выделено 2,5 тыс. га земли для строительства завода в городе Таиф, установлены солнечные батареи, которые будут питать предприятие электроэнергией.

По словам Кривоконя, первый самолет будет построен в 2021 году.

Ранее сообщалось, что "Антонов" намерен производить сборку самолетов АН-148/158 с российскими комплектующими через Белоруссию.