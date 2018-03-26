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    "Антонов" строит завод в Саудовской Аравии

    (обновлено: )17923
    Украинское госпредприятие "Антонов" построит завод в Саудовской Аравии вместе со взлетной полосой.
    Антонов показал на авиашоу в Дубае два транспортных самолета
    Facebook Антонов

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Украинское госпредприятие "Антонов" планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года.

    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крутое пике ГК "Антонов"

    Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Антонова Александр Кривоконь в интервью на канале UA:Перший.

    "Мы планируем, что уже где-то в сентябре-октябре завод будет построен вместе со взлетной полосой", — сказал он.

    Выделено 2,5 тыс. га земли для строительства завода в городе Таиф, установлены солнечные батареи, которые будут питать предприятие электроэнергией.

    По словам Кривоконя, первый самолет будет построен в 2021 году. 

    Ранее сообщалось, что "Антонов" намерен производить сборку самолетов АН-148/158 с российскими комплектующими через Белоруссию.

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