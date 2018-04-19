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    Сайт "Антонова" подвергся хакерской атаке

    (обновлено: )45
    В четверг СМИ распространили сообщение, якобы размещенное на сайте "Антонова", что предприятие находится в плачевном состоянии - у завода отсутствуют заказы.
    ГП Антонов
    wartime.org.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Сайт авиапредприятия "Антонов", на котором якобы появилось обращение к президенту Украины Петру Порошенко о выводе завода из госконцерна "Укроборонпром", подвергся хакерской атаке, говорится в сообщении предприятия в Facebook.

    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крутое пике ГК "Антонов"

    В четверг СМИ распространили сообщение, якобы размещенное на сайте "Антонова", что предприятие находится в плачевном состоянии — у завода отсутствуют заказы. В данном сообщении говорилось, что из-за проводимой "Укроборонпромом" политики "Антонов" не произвел ни одного серийного самолета и оказался на грани гибели. В размещенном сообщении, коллектив завода якобы просит власти страны вывести его из состава госконцерна "Укроборонпром", а также срочно принять госпрограмму по выводу из кризиса авиационной отрасли.

    "Уважаемые господа! Информируем вас, что 19 апреля 2018 года корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com начиная с 19 апреля, являются ошибочными", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

    Концерн "Антонов" был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Наряду с конструкторским бюро в концерн входили лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты "Руслан" и "Мрия".

    В конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позже, в июне того же года, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный "Завод 410 гражданской авиации". В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

    Ранее сообщалось, что украинское госпредприятие "Антонов" планирует завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года.

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