Глава "Антонова" объяснил возобновление сотрудничества с Россией

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. С ноября 2017 года специалисты ГП "Антонов" на договорной основе выполняют работы по оценке технического состояния самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпанией "Волга-Днепр", поскольку она не входит в список компаний, к которым согласно решению СНБО применяют санкции. Об этом сообщил в комментарии 112.ua президент госпредприятия Александр Кривоконь.

По его словам, работы проводятся на основании межведомственных соглашений с уполномоченными министерствами и ведомствами, а также письма-разъяснения Госэкспортконтроля.

ГП "Антонов" является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов АН, в частности транспортного самолета АН-124-100 "Руслан", и на этом основании имеет исключительное право увеличивать ресурсы авиационной техники. Кроме того, как организация-производитель "Антонов" должен разрабатывать указания по поддержанию летной пригодности, рассказал Кривоконь.

Президент ГП "Антонов" сообщил, что в случае отказа оценить техническое состояние эксплуатируемых в РФ "Русланов" к украинскому предприятию могли бы быть применены санкции. В частности, его могли бы лишить статуса разработчика авиационной техники и потерять позиции на авиационном рынке.

"Следует отметить, что эксплуатация самолетов, которые не имеют летной пригодности, опасна. Кроме того, "Русланы" выполняют полеты, в том числе международные, по заказу организаций, которым необходимо подавать пакет документов, подтверждающих летную пригодность и техническую готовность самолета к выполнению полетов. Без документов организации-разработчика, подтверждающих летную пригодность, разрешение на перелет им не дадут", — разъяснил Кривоконь.

Ранее сообщалось, что "Антонов" выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 "Руслан" авиакомпании "Волга−Днепр".

В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Указ вступил в силу 17 мая.