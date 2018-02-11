Упавший в России Ан-148 был разработан в Украине. Справка

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевший из аэропорта "Домодедово" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области.

Позднее были обнаружены обломки самолета, ведутся поисково-спасательные работы.

Справка

Ан-148 – семейство двухдвигательных реактивных самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях.

Разработка пассажирского самолета Ан-74-68 началась в ОКБ им. О.К. Антонова (Украина) в начале 1990-х годов под руководством Петра Балабуева. Рабочее проектирование самолета, получившего новое обозначение Ан-148, началось в 2001 году. За основу конструкции был взят транспортный самолет Ан-74ТК-300. Крыло спроектировано заново, увеличена длина фюзеляжа, применены двигатели Д-436 с измененной конструкцией реверса.

Партнерами в разработке Ан-148 антоновской фирмы являлись 214 предприятий из 15 стран мира.

Изготовление первых трех прототипов началось в Киеве (Украина) в 2002 году. Подготовка к серийному производству началась в 2003 году на авиазаводах в Харькове (Украина) и Воронеже.

В сентябре 2004 года в Киеве было завершено изготовление первого прототипа. 17 декабря 2004 года самолет Ан-148 впервые поднялся в небо. В апреле 2005 года к летным испытаниям присоединился второй летный экземпляр самолета.

26 февраля 2007 года самолет Ан-148, его двигатель Д-436-148 и вспомогательная силовая установка АИ-450-МС получили сертификаты Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета и Государственной авиационной администрации Украины.

Самолет Ан-148 построен по аэродинамической схеме свободнонесущего высокоплана с крылом умеренной стреловидности. Фюзеляж цельнометаллический типа полумонокок круглого сечения. Шасси убирающееся, трехопорное с носовой стойкой. Силовая установка состоит из двух двигателей Д-436-148, расположенных на пилонах под крылом, и вспомогательной силовой установки АИ-450МС. Схема самолета – высокоплан – позволяет повысить уровень защищенности двигателей и конструкции крыла от повреждений посторонними частицами с взлетно-посадочной полосы.

Ан-148 может безопасно работать на слабоподготовленных, галечных, грунтовых, подготовленных ледовых и заснеженных взлетно-посадочных полосах. Наличие вспомогательной силовой установки, бортовой системы регистрации состояния систем, а также высокий уровень эксплуатабельности и надежности позволяют использовать самолеты семейства практически на любых аэродромах.

Современное пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование, применение многофункциональных индикаторов, электродистанционных систем управления полетом самолета дает возможность летать Ан-148 на любых воздушных трассах, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью.

Обеспечено ручное и автоматическое самолетовождение, в том числе по запрограммированному маршруту, автоматический заход на посадку по нормам I, II и IIIА категорий ICAO (Международная организация гражданской авиации), горизонтальная и вертикальная навигация, взлет и посадка по схемам SID и STAR, автоматический контроль состояния систем в полете и автоматизированный – на земле с выдачей информации экипажу и инженерно-техническому персоналу.

Благодаря удобному по высоте расположению подпольных грузовых отсеков, при загрузке-выгрузке багажа не требуется применение специальных наземных средств.

Комфорт пассажирской кабины Ан-148 соответствует уровню комфорта самых современных магистральных самолетов. Это достигнуто рациональной компоновкой и составом сервисных помещений, эргономической оптимизацией общего и индивидуального пространств пассажирского салона, применением современных кресел, дизайна и материалов интерьера, а также низким уровнем шума. В пассажирской кабине установлена информационно-развлекательная система, предусмотрена возможность для пассажиров использовать в полете мобильные телефоны и интернет. Ручную кладь можно расположить на закрываемых багажных полках. По своему объему эти полки (суммарный объем – 4,2 кубических метра) – самые большие в классе региональных и ближнемагистральных самолетов. Общий объем багажно-грузовых отсеков самолета, расположенных под полом пассажирского салона и в хвосте лайнера – 14,6 кубометра.

На Ан-148 также предусмотрен комплекс мер авиационной безопасности. Самолет оборудован: пуленепробиваемыми дверями; устройствами связи экипажа и бортпроводников; системой видеонаблюдения; местом для хранения оружия и боеприпасов; замаскированными подходами; противоугонными устройствами; специальным местом для размещения подозрительных предметов, обнаруженных на борту самолета в полете.

Семейство Ан-148 включает в себя варианты на 68-85 пассажиров: Ан-148-100А – перевозка на дальность 2000-3000 километров; Ан-148-100В – перевозка на дальность 3000-4000 километров; Ан-148-100Е – перевозка на дальность 4000-4400 километров и модификации: варианты повышенной пассажировместимости; варианты с максимальным уровнем комфорта для пассажиров; грузовой самолет с боковой грузовой дверью; грузовой самолет с задним люком-рампой; грузопассажирские; специального назначения.

Летно-технические характеристики Ан-148-100:

Размах крыла – 28,91 м

Длина самолета – 29,13 м

Высота самолета – 8,19 м

Площадь крыла – 87,32 кв. м

Максимальная взлетная масса – 37780 кг

Крейсерская скорость – 870 км/ч

Дальность полета с 75 пассажирами – 2100 км (Ан-148-100А), 3500 км (Ан-148-100В), 4400 км (Ан-148-100Е)

Крейсерская высота полета – 12200 м

Потребная длина бетонной ВПП – 1800 м

Число пассажирских мест – 85

Производство Ан-148 было развернуто на Украине на "Серийном заводе "Антонов" и в России — в ОАО "Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество" (ВАСО).

Первый серийный Ан-148 был выпущен в России в Воронеже в 2009 году, первый серийный в Украине — в 2010 году.

В 2018 году производство Ан-148 на ВАСО предполагалось законсервировать.