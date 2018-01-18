Фейк и провокация. "Антонов" отрицает публикацию письма с критикой Кабмина

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Открытое письмо ГП "Антонов" с критикой Кабинета министров и лично премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовали хакеры, заявили на предприятии.

Накануне на официальном сайте ГП "Антонов" было опубликовано открытое письмо, в котором руководство предприятия обвинило Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы.

Читайте также — Одарченко: законопроект о фейковой информации — новая манипуляция

"ГП "Антонов" должно официально сообщить, что вечером 17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковых информации "Открытое письмо", — сообщила в комментарии "Украинской правде" пресс-служба предприятия.

Упомянутое открытое письмо в заявлении названо "провокацией".

Читайте также: На войне, как на войне, а уголь, пожалуйста, в топку

"ГП "Антонов" сообщает, что это провокация. Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государство", — отметили в пресс-службе.

Отметим, что на данный момент официальный сайт ГП "Антонов" недоступен.