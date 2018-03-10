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    Falcon Heavy

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Повторный запуск первой ступени Falcon 9
    По заказу NASA ракета Маска выведет на орбиту атомные часы
    08:59 26.02.2018
    252
    Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    Создано приложение для слежки за Tesla, летящей к Марсу
    15:45 19.02.2018
    266
    Разработанное приложение сообщает, что на данный момент ракета и Tesla Roadster движутся к Марсу со скоростью 10,8 тысячи километров в час и отлетели на расстояние в 220 миллионов километров.
    Илон Маск
    Маск опубликовал новое фото автомобиля, который движется к орбите Марса
    06:19 08.02.2018
    1177
    Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал. Нагрузка первого запуска - спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем - вышла на гиперболическую орбиту Земли.
    Повторный запуск первой ступени Falcon 9
    Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy рухнул в океан
    09:31 07.02.2018
    355
    Центральный ускоритель Falcon Heavy должен был приземлиться на платформу в Атлантическом океане, но трансляция прервалась за несколько секунд до приземления.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    Tesla Илона Маска вышла на гелиоцентрическую орбиту на Falcon Heavy
    06:52 07.02.2018
    527
    По предварительным данным, верхняя ступень ракеты-носителя с полезной нагрузкой в виде спортивного электромобиля покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.
    Украинский самолет Ан-124-100 Руслан и ракета-носитель Falcon Heavy
    Украинский самолет "Руслан" помог SpaceX в запуске Falcon Heavy
    02:49 07.02.2018
    1352
    Украинский самолет "Руслан" преодолел 3613 км в течение 4,5 часов, "обеспечив своевременную доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска с космодрома на мысе Канаверал".
    Вертикальное приземление боковых ускорителей Falcon Heavy
    Боковые ускорители Falcon Heavy успешно совершили вертикальную посадку
    00:42 07.02.2018
    674
    Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки, центральный должен был приземлиться на платформу в Атлантическом океане
    Старт ракеты-носителя Falcon Heavy
    Мощнейшая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса Канаверал
    23:03 06.02.2018
    418
    Ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    Создано приложение для слежки за Tesla, летящей к Марсу
    15:45 19.02.2018
    266
    Разработанное приложение сообщает, что на данный момент ракета и Tesla Roadster движутся к Марсу со скоростью 10,8 тысячи километров в час и отлетели на расстояние в 220 миллионов километров.
    Повторный запуск первой ступени Falcon 9
    По заказу NASA ракета Маска выведет на орбиту атомные часы
    08:59 26.02.2018
    252
    Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.
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