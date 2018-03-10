Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.
Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал. Нагрузка первого запуска - спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем - вышла на гиперболическую орбиту Земли.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.