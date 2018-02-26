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    В мире

    По заказу NASA ракета Маска выведет на орбиту атомные часы

    (обновлено: )13401
    Национальной космическое агентство США сделало выбор в пользу компании SpaceX благодаря последним успешным запускам ракет Falcon Heavy и Falcon9. Запуск атомных часов позволит упростить космические полеты.
    Повторный запуск первой ступени Falcon 9
    @SpaceX

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Национальной космическое агентство США планирует в 2018 году вывести на орбиту спутник с атомными часами, сообщает "Голос Америки".

    Полезный груз на орбиту понесет ракета-носитель Falcon Нeavy компании Илона Маска SpaceX.

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    Главная цель запуска — доставить в космос сверхточные атомные часы, которые позволят внедрить космическую навигацию, упростить космические полеты.

    Выбор в пользу ракеты, разработанной SpaceX, был сделан после успешного запуска носителя, который отправил к Марсу корабль с автомобилем Tesla на борту.

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