По заказу NASA ракета Маска выведет на орбиту атомные часы

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Национальной космическое агентство США планирует в 2018 году вывести на орбиту спутник с атомными часами, сообщает "Голос Америки".

Полезный груз на орбиту понесет ракета-носитель Falcon Нeavy компании Илона Маска SpaceX.

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Главная цель запуска — доставить в космос сверхточные атомные часы, которые позволят внедрить космическую навигацию, упростить космические полеты.

Выбор в пользу ракеты, разработанной SpaceX, был сделан после успешного запуска носителя, который отправил к Марсу корабль с автомобилем Tesla на борту.