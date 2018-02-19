Создано приложение для слежки за Tesla, летящей к Марсу

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Американский инженер Бен Пирсон совместно с НАСА создал сайт Whereisroadster.com ("Где Roadster?"), ресурс позволяет отслеживать местонахождение отправленного в космос автомобиля Tesla Roadster в реальном времени.

По словам Пирсона, множество людей обеспокоены судьбой уникального проекта Илона Маска. Напомним, в начале февраля самая тяжелая ракета в мире Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту была запущена к Марсу. На электрокаре установили камеры, которые транслировали полет электрокара в первые часы после запуска, однако потом они были отключены.

На новом сайте представлена подробная информация о дальнейшем перемещении Tesla Roadster в космосе. В частности, показывается его удаленность от Земли и от Марса (в настоящий момент уже более 220 миллионов километров), а также скорость ракеты Falcon Heavy, на борту которой находится автомобиль (сейчас — 10,8 тысячи километров в час).

Кроме того, на сайте Whereisroadster.com осуществляется прогнозирование путешествия ракеты на полтора года вперед. Так, к октябрю она и автомобиль должны приблизиться к Марсу на максимально возможное расстояние (7,3 миллиона километров).