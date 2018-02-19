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    В мире

    Создано приложение для слежки за Tesla, летящей к Марсу

    (обновлено: )183
    Разработанное приложение сообщает, что на данный момент ракета и Tesla Roadster движутся к Марсу со скоростью 10,8 тысячи километров в час и отлетели на расстояние в 220 миллионов километров.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    @elonmusk

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Американский инженер Бен Пирсон совместно с НАСА создал сайт Whereisroadster.com ("Где Roadster?"), ресурс позволяет отслеживать местонахождение отправленного в космос автомобиля Tesla Roadster в реальном времени.

    facebook.com/k.dimitriy
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    По словам Пирсона, множество людей обеспокоены судьбой уникального проекта Илона Маска. Напомним, в начале февраля самая тяжелая ракета в мире Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту была запущена к Марсу. На электрокаре установили камеры, которые транслировали полет электрокара в первые часы после запуска, однако потом они были отключены.

    На новом сайте представлена подробная информация о дальнейшем перемещении Tesla Roadster в космосе. В частности, показывается его удаленность от Земли и от Марса (в настоящий момент уже более 220 миллионов километров), а также скорость ракеты Falcon Heavy, на борту которой находится автомобиль (сейчас — 10,8 тысячи километров в час).

    Кроме того, на сайте Whereisroadster.com осуществляется прогнозирование путешествия ракеты на полтора года вперед. Так, к октябрю она и автомобиль должны приблизиться к Марсу на максимально возможное расстояние (7,3 миллиона километров).

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