Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy рухнул в океан

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Центральный ускоритель первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучую платформу и рухнул в воды Атлантического океана, пишет издание Verge со ссылкой на источник.

Как ранее сообщили в компании SpaceX, два боковых ускорителя ее ракеты Falcon Heavy, совершившей успешный испытательный полет, вертикально приземлились после запуска. При этом центральная часть, по данным Verge, смогла повторно запустить только один из трех своих двигателей.

Таким образом, ускоритель упал в воду на скорости более 480 километров в час и разбился. Информация подтвердилась в ходе пресс-конференции SpaceX.

Старт новейшей ракеты был дан в 22.45 (по Киеву) 6 февраля с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Через несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, затем центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки, центральный должен был приземлиться на платформу в Атлантическом океане, но трансляция прервалась за несколько секунд до приземления.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использовала для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших ранее первых ступеней.

В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Tesla Roadster. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.