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    SpaceX запустила в космос сверхсекретную миссию Zuma

    (обновлено: )11402
    Ракета Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником для правительства США, сообщила компания SpaceX. Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 3.00 в понедельник.
    Канал SpaceX на Youtube

    Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

    Смотрите также: Появились кадры успешного запуска ракеты-носителя Falcon 9

    Запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

    Для SpaceX это второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки, ранее в мае прошлого года Falcon 9 осуществила запуск аппарата для национального разведуправления США.

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