SpaceX запустила в космос сверхсекретную миссию Zuma

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

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Запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

Для SpaceX это второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки, ранее в мае прошлого года Falcon 9 осуществила запуск аппарата для национального разведуправления США.