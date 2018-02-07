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    Tesla Илона Маска вышла на гелиоцентрическую орбиту на Falcon Heavy

    (обновлено: )23611
    По предварительным данным, верхняя ступень ракеты-носителя с полезной нагрузкой в виде спортивного электромобиля покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.
    Tesla Илона Маска на Falcon Heavy
    @elonmusk

    КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Стартовавший на новейшей ракете-носителе Falcon Heavy электромобиль Tesla Roadster покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите, сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск.

    Исторический запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
    Канал SpaceX на Youtube
    Исторический запуск ракеты Falcon Heavy

    Во вторник, 6 февраля, американская компания SpaceX успешно осуществила первый тестовый запуск ракетоносителя Falcon Heavy. Старт новейшей ракеты был дан в 22:45 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

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    "Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов", — написал Маск в своем Twitter. Как и рассчитывали создатели, верхняя ступень ракеты-носителя с полезной нагрузкой в виде спортивного электромобиля покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.

    Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использовала для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших ранее первых ступеней.

    ​В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре SpaceX. Ракета выводит автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

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