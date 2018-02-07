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    Боковые ускорители Falcon Heavy успешно совершили вертикальную посадку

    (обновлено: )11310
    Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки, центральный должен был приземлиться на платформу в Атлантическом океане
    Вертикальное приземление боковых ускорителей Falcon Heavy
    @SpaceX

    КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Два боковых ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей успешный испытательный полет, вертикально приземлились после запуска, сообщила компания SpaceX.

    Исторический запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
    Канал SpaceX на Youtube
    Исторический запуск ракеты Falcon Heavy

    Подтверждения успешной посадки центральной части первой ступени пока нет.

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    Старт новейшей ракеты был дан в 22:45 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Через несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, затем центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки, центральный должен был приземлиться на платформу в Атлантическом океане, но трансляция прервалась за несколько секунд до приземления и пока новой информации нет.

    Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использовала для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших ранее первых ступеней.

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    В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре SpaceX. Ракета выводит автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

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