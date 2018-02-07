Боковые ускорители Falcon Heavy успешно совершили вертикальную посадку

КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Два боковых ускорителя первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей успешный испытательный полет, вертикально приземлились после запуска, сообщила компания SpaceX.

Подтверждения успешной посадки центральной части первой ступени пока нет.

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Старт новейшей ракеты был дан в 22:45 по Киеву с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Через несколько минут после старта произошло штатное отделение боковых, затем центрального ускорителя первой ступени. Боковые ускорители совершили синхронную посадку на расположенные в 13 километрах от места старта площадки, центральный должен был приземлиться на платформу в Атлантическом океане, но трансляция прервалась за несколько секунд до приземления и пока новой информации нет.

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использовала для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших ранее первых ступеней.

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В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре SpaceX. Ракета выводит автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.