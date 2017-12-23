Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии с десятью спутниками

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium на борту успешно стартовала в Калифорнии, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Старт ракеты состоялся в 03.27 по Киеву в субботу с космодрома Ванденберг.

Запуск осуществляет ракета-носитель с уже летавшей первой ступенью. На этот раз компания не будет осуществлять посадку первой ступени ракеты-носителя.

Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения. SpaceX по контракту с Iridium Communications намерена запустить более 70 аппаратов.

Для SpaceX это четвертый старт с десятком аппаратов Iridium, а также второй на ракете с уже летавшей первой ступенью.