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    Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии с десятью спутниками

    (обновлено: )120
    Сообщается, что группа спутников Iridium NEXT, которые были успешно запущены, заменят на орбите спутники предыдущего поколения.
    Взрыв на стартовой площадке ракеты SpaceX Falcon 9 на мысе Канаверал, штат Флорида, США
    REUTERS Launch Report/Handout

    КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium на борту успешно стартовала в Калифорнии, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

    Ракета Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e отправилась на орбиту
    Канал RT на русском youtube
    Появились кадры успешного запуска ракеты-носителя Falcon 9

    Старт ракеты состоялся в 03.27 по Киеву в субботу с космодрома Ванденберг.

    Запуск осуществляет ракета-носитель с уже летавшей первой ступенью. На этот раз компания не будет осуществлять посадку первой ступени ракеты-носителя.

    Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения. SpaceX по контракту с Iridium Communications намерена запустить более 70 аппаратов.

    Для SpaceX это четвертый старт с десятком аппаратов Iridium, а также второй на ракете с уже летавшей первой ступенью.

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