наверх
26.06.201700:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью спутниками Iridium NEXT

    40
    Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане после старта с космодрома Ванденберг с десятью спутниками Iridium NEXT, трансляцию ведет компания-владелец ракеты SpaceX.
    Канал VideoFromSpace на Youtube

    Falcon 9 стартовала с космодрома Вандерберг в воскресенье в 23:25. В расчетное время произошло отделение первой ступени, и приблизительно через 8 минут после старта она вертикально приземлилась на плавучую баржу "Just Read the Instructions" ("Просто читай инструкцию") в Тихом океане.

    Вторая ступень РН вышла на промежуточную орбиту и продолжает основную миссию по выводу спутников на орбиту. Ожидается, что спутники отделятся от второй ступени через 50 минут после старта.

    К нынешнему старту SpaceX модернизировала первую ступень ракеты, снабдив ее титановыми сетчатыми килями, которые используются для торможения при входе в атмосферу Земли перед посадкой. Как сообщил владелец компании Илон Маск, модернизированные закрылки способны взять на себя основной тепловой удар при возвращении ракеты.

    Смотрите также: SpaceX запустила спутник разведки США

    SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет вернувшей после старта ракеты Falcon 9 состоялся весной этого года. Для SpaceX это вторая на этой неделе сохраненная после запуска первая ступень Falcon 9.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Интервью президента Петра Порошенко украинским телеканалам
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против