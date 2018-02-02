Он жил небом. В Киеве прощались с Каденюком

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

О том, что в Киеве, на улице Грушевского прощаются с кем-то выдающимся в пятницу утром было понятно сразу. Уже на выходе из метро Крещатик можно было встретить людей с грустными лицами и четным количеством красных гвоздик в руках. Да и на подступах к клубу Кабинета министров, где, собственно, и проходила церемония прощания с Леонидом Каденюком, яблоку негде было упасть.

Чтобы попасть внутрь и лично сказать выдающемуся космонавту последнее "прощай" выстроилась довольно внушительная очередь.

Люди преклонного возраста, молодежь, студенты и даже АТОшники, количество которых буквально бросалось в глаза — все говорило о том, что смерть первого космонавта независимой Украины не оставила равнодушных. Пришли проститься с Каденюком и известные политики, которые лично были знакомы с погибшим. Леонид Кучма, Валерий Пустовойтенко, Святослав Пискун — от старой власти, Виталий Кличко и Андрей Тетерук - от новой.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Церемония прощания с Леонидом Каденюком

"Мне казалось, он до ста лет будет жить", - признался на церемонии прощания экс-президент Леонид Кучма. "Я довольно часто с ним общался, и это было очень легко — он всегда вел себя не напоминая, что имел возможность гордиться собой и своим поступком, известным для всех нас полетом. В последнее время Каденюк был без работы, невостребованный, хотя он очень талантливый человек".

Своими воспоминаниями о Каденюке поделились и те, с кем его объединяли долгие годы трепетной дружбы.

"Леонид очень много времени посвящал работе с людьми, рассказывал о космосе", — рассказывает друг Каденюка Юрий Алексеев. "В последние месяцы занимался подготовкой письма в ООН по поводу изменения климата. Это был очень душевный и хороший человек, надежный товарищ и друг. Космос для него был всем, он буквально жил небом — освоил столько типов самолетов, что даже не хватит пальцев пересчитать. Каденюк был очень разносторонней личностью — всю жизнь летал, но за полгода освоил ботанику, чтобы проводить эксперименты в этой сфере".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Церемония прощания с Леонидом Каденюком

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Растерянным и шокированным выглядел народный художник Анатолий Гайдамака. Было видно, что смерть товарища произвела на него неизгладимое впечатление.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Церемония прощания с Леонидом Каденюком

"Сейчас мало кто понимает, но уход Каденюка для Украины — это катастрофа. Это была потрясающий человек — мудрый, искренний. Эталон совести, дружбы и человечности. Конечно, известие об его смерти ошарашило, до сих пор не могу прийти в себя", — отметил Гайдамака.

Об уходе Каденюка, как о большой потере для страны говорит и его близкий друг Георгий Довганчин.

"Те, кто хоть раз общался с Каденюком понимали, что таких людей очень мало", — говорит он. "Человек открытой души, добрый, искренний, открытый — помогал каждому, кто к нему обращался. Если бы в Украине было больше таких людей, мы жили бы в совсем другой стране. Мы потеряли образец настоящего украинца, пример человечности…".