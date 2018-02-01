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    Стало известно, где будет похоронен Леонид Каденюк

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    Похороны первого космонавта Украины Леонид Каденюка пройдут в Киеве 2 февраля. Герой Украины будет похоронен на Байковом кладбище.
    Леонид Каденюк. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Похороны первого космонавта Украины Леонида Каденюка состоятся 2 февраля, сообщает ТСН.

    Герой Украины Леонид Каденюк умер 31 января во время утренней пробежки в Киеве. У него случился сердечный приступ и космонавт скончался, не дождавшись приезда медиков скорой помощи.

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    Уже известно, что Каденюка похоронят на Байковом кладбище.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал его "человеком-легендой".

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