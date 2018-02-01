Стало известно, где будет похоронен Леонид Каденюк

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Похороны первого космонавта Украины Леонида Каденюка состоятся 2 февраля, сообщает ТСН.

Герой Украины Леонид Каденюк умер 31 января во время утренней пробежки в Киеве. У него случился сердечный приступ и космонавт скончался, не дождавшись приезда медиков скорой помощи.

Читайте также: Каденюк для "ГС": когда украинцы будут снова в космосе — большой вопрос

Уже известно, что Каденюка похоронят на Байковом кладбище.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал его "человеком-легендой".