Церемония прощания с Леонидом Каденюком

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В Киеве 2 февраля состоялась церемония прощания с первым украинским космонавтом, Героем Украины Леонидом Каденюком.

Гроб с телом Каденюка установлен в клубе Кабинета министров Украины. Попрощаться с ним можно с 11.00 до 13.00 пятницы.

На 14.00 запланированы похороны Каденюка на Байковом кладбище.

Напомним, герой Украины Леонид Каденюк умер 31 января во время утренней пробежки в Киеве. У него случился сердечный приступ и космонавт скончался, не дождавшись приезда медиков скорой помощи.

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