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    Церемония прощания с Леонидом Каденюком

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    Прощание проходит 2 февраля с 11.00 до 13.00 в клубе Кабинета министров. Похоронят первого космонавта Украины на Байковом кладбище в Киеве.
    Видео "Громадське"

    В Киеве 2 февраля состоялась церемония прощания с первым украинским космонавтом, Героем Украины Леонидом Каденюком.

    Гроб с телом Каденюка установлен в клубе Кабинета министров Украины. Попрощаться с ним можно с 11.00 до 13.00 пятницы.

    На 14.00 запланированы похороны Каденюка на Байковом кладбище.

    Напомним, герой Украины Леонид Каденюк умер 31 января во время утренней пробежки в Киеве. У него случился сердечный приступ и космонавт скончался, не дождавшись приезда медиков скорой помощи.

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